Ο Παναθηναϊκός βαδίζει σε καλό δρόμο στις επαφές του για τον τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα, Ινάκι Πένια.

To Gazzetta αποκάλυψε το απόγευμα της Πέμπτης πως ο Παναθηναϊκός ασχολείται με την περίπτωση του Ισπανού τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα, Ινάκι Πένια.

Ο έμπειρος κίπερ που πέρσι αγωνίστηκε στην Έλτσε, έχει κερδίσει πόντους το τελευταίο διάστημα και στο Τριφύλλι έχουν δουλέψει πάνω σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε άλλες που αφορούν την ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια.

Όπως προκύπτει από την Ισπανία, οι ''πράσινοι'' έχουν βρει σημείο επαφής τόσο με τον καταλανικό σύλλογο όσο και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Κάτι που σημαίνει ότι η υπόθεση έχει καλές πιθανότητες να προχωρήσει και οι επόμενες ημέρες θα δείξουν την κατεύθυνση...