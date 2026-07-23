Σαντίνο Αντίνο: «Χαρούμενος για την απόδοσή μου»
Ο Σαντίνο Αντίνο πέτυχε το πρώτο του γκολ με τον Παναθηναϊκό σ' ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Ο 20χρονος ταλαντούχος Αργεντινός εξτρέμ ήρθε στη μέση της περασμένης σεζόν, τώρα έκανε προετοιμασία με έναν νέο τεχνικό και στην αρχή της σεζόν έχει δείξει την ποιότητά του. Μετά το ματς ο Αντίνο μίλησε στον ΣΚΑΪ για τη νίκη και το πρώτο του γκολ στην Ευρώπη. Αναλυτικά όσα είπε:
«Είμαι χαρούμενος για την απόδοση της ομάδας, για τη νίκη και για το δικό μου γκολ. Προετοιμαστήκαμε καλά. Είχαμε την κατοχή της μπάλας και μόνο χαρούμενοι μπορούμε να νιώθουμε».
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Για την δική του παρουσία και τι να περιμένει φέτος ο κόσμος: «Ήταν θέμα προσαρμογής. Είμαι χαρούμενος με αυτά που κάνω και προσπαθώ να δείξω στον κόσμο μας τι μπορώ να καταφέρω».
Για τα χαρακτηριστικά του στο νέο στυλ παιχνιδιού της ομάδας: «Βεβαίως. Είμαστε ένα ωραίο γκρουπ, έχουμε προσαρμοστεί και θα πάμε ακόμα καλύτερα».
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