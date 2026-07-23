Σαντίνο Αντίνο: «Χαρούμενος για την απόδοσή μου»

Ο Σαντίνο Αντίνο είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος για το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ με τον Παναθηναϊκό.

Ο Σαντίνο Αντίνο πέτυχε το πρώτο του γκολ με τον Παναθηναϊκό σ' ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο 20χρονος ταλαντούχος Αργεντινός εξτρέμ ήρθε στη μέση της περασμένης σεζόν, τώρα έκανε προετοιμασία με έναν νέο τεχνικό και στην αρχή της σεζόν έχει δείξει την ποιότητά του. Μετά το ματς ο Αντίνο μίλησε στον ΣΚΑΪ για τη νίκη και το πρώτο του γκολ στην Ευρώπη. Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι χαρούμενος για την απόδοση της ομάδας, για τη νίκη και για το δικό μου γκολ. Προετοιμαστήκαμε καλά. Είχαμε την κατοχή της μπάλας και μόνο χαρούμενοι μπορούμε να νιώθουμε».

Για την δική του παρουσία και τι να περιμένει φέτος ο κόσμος: «Ήταν θέμα προσαρμογής. Είμαι χαρούμενος με αυτά που κάνω και προσπαθώ να δείξω στον κόσμο μας τι μπορώ να καταφέρω».

Για τα χαρακτηριστικά του στο νέο στυλ παιχνιδιού της ομάδας: «Βεβαίως. Είμαστε ένα ωραίο γκρουπ, έχουμε προσαρμοστεί και θα πάμε ακόμα καλύτερα».