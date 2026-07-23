Νίστρουπ: «Αυτά τα δύο πράγματα δεν μου άρεσαν απόψε, να τελειώσουμε τη δουλειά στην Αθήνα»

Τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Πάκσι με 2-1. Αποστολή στην Ουγγαρία: Σωτήρης Μυκονίου

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την απόδοση του Παναθηναϊκού απόψε και τη νίκη που πήρε με 2-1 στην έδρα της Πάκσι και τόνισε πως τώρα πρέπει να τελειώσουν τη δουλειά στην Αθήνα.

Ο Δανός τεχνικός δεν έκρυψε πως υπήρχαν και δύο πράγματα που δεν του άρεσαν απόψε. Το ένα ήταν οι χαμένες ευκαιρίες, που παρ' ολίγο να κοστίσουν και το άλλο το τελευταίο 20λεπτο του αγώνα, που οι «πράσινοι» φάνηκαν να μην έχουν τον έλεγχο της κατάστασης.

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ

Για το τι κρατάει από απόψε:

«Το παιχνίδι θα μπορούσε να είχε τελειώσει προτού σκοράρουν εκείνοι. Αυτό είναι απογοητευτικό, ότι δηλαδή δεν κερδίσαμε με μεγαλύτερο σκορ, μετά από τόσες ευκαιρίες. Μιλάω με σεβασμό πάντα προς τους αντιπάλους μου. Η Πάκσι πάλεψε και για να είμαστε δίκαιοι μας έθεσε και υπό πίεση για λίγα λεπτά. Πρέπει να τελειώνουμε τις ευκαιρίες. Όμως μία νίκη είναι πάντα μία νίκη».

Για τη φάση του Γιάγκουσιτς και αν μπορεί να αποτελέσει ένα μάθημα:

«Ο Γιάγκουσιτς έπαιξε πολύ καλά απόψε. Ιδιαίτερα στα πρώτα 60 λεπτά ήταν εξαιρετικός, αλλά έπειτα ήρθε και κάποια κούραση. Προφανώς κι έπρεπε να βάλει την ευκαιρία Κανείς δεν χάνει μία ευκαιρία επίτηδες. Δεν ήταν ο μοναδικός που έχασε μία ευκαιρία απόψε. Σίγουρα έπρεπε να πασάρει στη φάση αυτή. Αλλά είπα είπα και πριν, δύο πράγματα δεν μου άρεσαν απόψε. Οι χαμένες ευκαιρίες και το διάστημα που χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα, γιατί θα υπάρξουν διαστήματα τέτοια στα ευρωπαϊκά που ο αντίπαλος θα πάρει ψυχολογία και από τον κόσμο του και θα παλέψει, όμως τα τελευταία 20 λεπτά δεν μου άρεσαν καθόλου».

Για την εμφάνιση σήμερα και το πόσο μπορεί να βελτιωθεί η εικόνα:

«Είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Και για την προσωπικό προσπάθεια και για την απόδοση του Καμαρά. Το ίδιο και με τον Στέφαν που καθοδηγούσε την άμυνα, τον Πένια και τον Τσάπρα. Αλλά και ο Αντίνο και ο Γιάγκουσιτς ήταν εξίσου καλοί»

Για την ικανοποίησή από το ματς απόψε:

«Αρχικά δεν νομίζω πως είναι η στιγμή για να πούμε συγχαρητήρια, αφού δεν έχει τελειώσει ακόμη η πρόκριση. Θα ήθελα να σταθώ στον σύλλογο που έκανα τα πάντα για να προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες. Στόχος μας να γυρίσουμε στην Αθήνα και να τελειώσουμε την πρόκριση»