Έδεσε Πόμπο η Κηφισιά: «Ο τίγρης μένει σπίτι»

Ο Χόρχε Πόμπο έβαλε την υπογραφή στο νέο συμβόλαιο που του πρόσφερε η Κηφισιά και θα παραμείνει για τα επόμενα δύο χρόνια στην ομάδα των Β. Προαστίων.

Η Κηφισιά προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση καθώς τα βρήκε τον Χόρχε Πόμπο και οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασία τους για τα επόμενα δύο χρόνια, παραμένοντας στην ομάδα των Β. Προαστίων, κάτι για το οποίο σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.

Αναλυτικά:

«El Tigre se queda en su casa!

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας με τον Jorge Pombo για ακόμη δύο χρόνια.

Ο Jorge Pombo αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 και εξελίχθηκε γρήγορα σε βασικό στέλεχος της Κηφισιάς, έχοντας καταλυτική συνεισφορά στην κατάκτηση του τίτλου στη Super League 2 με 7 γκολ και 7 ασίστ σε 23 συμμετοχές το 2024/25.

Το 2025/26 ήταν ξανά κομβικός σε μια ιστορική σεζόν για την ομάδα, με 10 γκολ (ρεκόρ καριέρας) και 3 ασίστ σε 35 συμμετοχές στη Stoiximan Super League, όντας εκ των αρχηγών της Κηφισιάς.

Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τη νέα αγωνιστική περίοδο!»