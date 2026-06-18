Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η Κηφισιά νίκησε τον μεγάλο... εγχώριο ανταγωνισμό και έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Χόρχε Πόμπο για νέο συμβόλαιο.

Η Κηφισιά είναι αρκετά... δραστήρια στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ενόψει της τρίτης σεζόν της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μετά την παραμονή του Σεμπάστιαν Λέτο και την συμφωνία με τον Αλμπέρτο Μποτία για την ανάληψη του ρόλου του τεχνικού διευθυντή η ομάδα των Βορείων Προαστίων έχει «κλείσει» δύο μεταγραφές (Αποστολάκη - Αναγνωστόπουλο) και είναι έτοιμη να τελειώσει θετικά ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα. Την παραμονή του Χόρχε Πόμπο!

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, οι δυο πλευρές έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία για νέο συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες θα έχει ισχύ διετούς διάρκειας, κάτι που σημαίνει πως θα γίνει ο μακροβιότερος ξένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου.

Αυτό που απομένει είναι να σφραγιστεί αυτό το deal με υπογραφές και εν συνεχεία θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις. Ασφαλώς πρόκειται για τεράστια... διπλή νίκη της Κηφισιάς και του νέου της τεχνικού διευθυντή, Αλμπέρτο Μποτία.

Από τη μία παρέμεινε στο ρόστερ του Σεμπάστιαν Λέτο ο κορυφαίος παίκτης της περσινής σεζόν και αυτός που ηγήθηκε στο δεύτερη μισό μετά την πώληση των Τεττέη - Παντελίδη και από την άλλη η Κηφισιά κατάφερε να βγει νικήτρια σε μια πολύ δύσκολη «κούρσα», στην οποία συμμετείχαν πολλές ανταγωνίστριες ομάδες της Stoiximan Super League.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι πως για τον Ισπανό επιτελικό χαφ ασχολήθηκαν «ζεστά» τόσο ο Ηρακλής, λόγω της καλής άποψης που έχει γι' αυτόν ο Άγγελος Μπασινάς, όσο και η Καλαμάτα, την οποία... πλήγωσε στην «μάχη» ανόδου της σεζόν 2024-25. Αξιοσημείωτο πως ο Ισπανός είχε «συνδεθει» και με τον Άρη, γεγονός που κάνει εύκολα κατανοητό το μέγεθος του επιτεύγματος της Κηφισιάς.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ο Πόμπο μέτρησε 40 εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του «Σέμπα», με 10 γκολ και 3 ασίστ, ενώ συνολικά αυτήν την διετία έχει 65 συμμετοχές, με 17 γκολ και 10 ασίστ.