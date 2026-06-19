Πρόταση στον Ολλανδό στόπερ Στέφαν ντε Φράι φέρεται να έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει κάνει πρόταση στον Στέφαν ντε Φράι, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Ίντερ.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Ιταλός ρεπόρτερ Αλφρέντο Πεντούλα: «Ο Ντε Φράι εξετάζει ένα μέλλον μακριά από την Ίντερ, πόσο μάλλον αν η προσφορά παραμένει πάντα μειωμένη. Το συμβόλαιό του λήγει, μία από τις πιο σημαντικές προτάσεις ήρθε από τον Παναθηναϊκό», έγραψε ο Πεντούλα για τον 34χρονο (5/2/92) Ολλανδό στόπερ.

Στη συνέχεια και σε άρθρο που ανέβασε ο Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρει: «Ο Στέφαν Ντε Φράι δεν έχει πάρει ακόμη τελική απόφαση. Το συμβόλαιό του με την Ίντερ λήγει σε λίγες μέρες, αλλά η τάση, τουλάχιστον τις τελευταίες ώρες, είναι προς μια νέα εμπειρία. Δεν υπάρχει έλλειψη προσφορών, ακόμη και από τη Σαουδική Αραβία, για έναν κεντρικό αμυντικό που έχει αποδείξει την αξιοπιστία του.

Τα νέα αφορούν τον Παναθηναϊκό . Τις τελευταίες ημέρες, ο ελληνικός σύλλογος έχει κάνει μια σημαντική προσφορά στον Ολλανδό και αυξάνει την πίεση. Η τελική απόφαση του Ντε Φράι εκκρεμεί».

Ο δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός με ύψος 1,89, έχει κάνει σπουδαία καριέρα στην Ίντερ, ενώ στην εθνική Ολλανδίας μετράει 79 ματς και 4 γκολ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στους πρωταθλητές Ιταλίας κατέγραψε 17 συμμετοχές. Συνολικά, με τους νερατζούρι έχει 296 ματς, 13 γκολ και 8 ασίστ. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Φέγενορντ με την οποία είχε 154 αγώνες, 6 γκολ και 4 ασίστ.

Μετακόμισε στη Λάτσιο έναντι 7 εκατ. ευρώ το 2014, όπου έπαιξε σε 118 ματς, ενώ σημείωσε 10 γκολ κι έδωσε 5 ασίστ. Το 2018 τον απέκτησε η Ίντερ με την οποία έκανε τεράστια καριέρα και ήταν βασικό στέλεχος.

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Η ανάρτηση για τον Ντε Φράι

