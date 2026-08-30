Ο Γκουστάβο Πουέρτα δεν έχει φύγει - όπως φαίνεται - από τα ραντάρ του Ολυμπιακού σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Κολομβία.

Το story του Πουέρτα με τον Ολυμπιακό εν τέλει συνεχίζεται σύμφωνα με πηγές από την Κολομβία. Προκύπτει λοιπόν νέα μεταγραφική επίθεση των Πειραιωτών για τον παίκτη.

Χαρακτηριστικά ο ρεπόρτερ Σιέρα μεταδίδει ότι ο συγκεκριμένος διεθνής χαφ αποτελεί έναν μεγάλο στόχο και μία τοπ προτεραιότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη και του γκρουπ των ομάδων του. Με βάση τις ίδιες πηγές η πρόταση προς τον διεθνή μέσο είναικ να κλείσει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και από εκεί να δοθεί δανεικός για την επόμενη σεζόν στον Ολυμπιακό.

Ο Πουέρτα παίζει εξάρι, οκτάρι (κυρίως) και δεκάρι. Πέρυσι είχε σεζόν με 33 αγώνες, 3 γκολ και 1 ασίστ. Στη Σανταντέρ έχει παίξει 34 ματς με 3 γκολ και 1 ασίστ, στη Χαλ έχει παίξει 31 αγώνες με 1 γκολ και ενώ έχει και 10 ματς στη Λεβερκούζεν.