Ολυμπιακός - Πουέρτα: Νέα μεταγραφική επίθεση για τον Κολομβιανό χαφ
Το story του Πουέρτα με τον Ολυμπιακό εν τέλει συνεχίζεται σύμφωνα με πηγές από την Κολομβία. Προκύπτει λοιπόν νέα μεταγραφική επίθεση των Πειραιωτών για τον παίκτη.
Χαρακτηριστικά ο ρεπόρτερ Σιέρα μεταδίδει ότι ο συγκεκριμένος διεθνής χαφ αποτελεί έναν μεγάλο στόχο και μία τοπ προτεραιότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη και του γκρουπ των ομάδων του. Με βάση τις ίδιες πηγές η πρόταση προς τον διεθνή μέσο είναικ να κλείσει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και από εκεί να δοθεί δανεικός για την επόμενη σεζόν στον Ολυμπιακό.
Ο Πουέρτα παίζει εξάρι, οκτάρι (κυρίως) και δεκάρι. Πέρυσι είχε σεζόν με 33 αγώνες, 3 γκολ και 1 ασίστ. Στη Σανταντέρ έχει παίξει 34 ματς με 3 γκολ και 1 ασίστ, στη Χαλ έχει παίξει 31 αγώνες με 1 γκολ και ενώ έχει και 10 ματς στη Λεβερκούζεν.
🚨 Evangelos Marinakis y su grupo vuelve a la carga por Gustavo Puerta (23), se ha vuelto su objetivo prioritario. Le ofrecen al colombiano firmar con #NottinghamForest e ir a préstamo en esta temporada a #Olympiacos para que juegue la Europa League. 🇨🇴🌳 pic.twitter.com/tIqapyThCZ— Pipe Sierra (@PSierraR) August 30, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.