Ολυμπιακός: Ενδεκάδα με Τικνιζιάν, Τσικίνιο και Ρόκα απέναντι στον Αστέρα
Έγινε γνωστός ο σχηματισμός του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα και θα έχει ως εξής: Ορτέγκα ο γκολκίπερ, άμυνα με Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα και Τικνιζιάν, κέντρο με Σιπιόνι, Έσε και Τσικίνιο μπροστά τους, άκρα με Ζότα και Ρόκα και φορ ο Ελ Καμπί.
Να θυμίσουμε ότι στη νίκη του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο (εντός έδρας) στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League 1 οι Πειραιώτες είχαν αρχίσει με τους εξής παίκτες: Ορτέγκα ο γκολκίπερ, άμυνα με Μπρούνο, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα και Ροντινεϊ. Κέντρο με Έσε, Μουζακίτη και Σα. Άκρα με Ζέλσον και Φορτούνη και φορ ο Ελ Καμπί.
Άρα στο σύνολο είναι επτά οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 11άδες των 2 αγώνων.
Ο πάγκος του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Γκαρθία, Φρόιλερ, Γκονζάλες, Μπρούνο, Κλέιτον και Μουζακίτης.
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