Τσακίρης στους Galacticos: «Η ΑΕΚ και οι Ουναΐ, Ιβάν Μαρτίν, Μπακασέτας & Ζοάο Μάριο»

Ο Γιώργος Τσακίρης αναφέρθηκε τόσο στα δημοσιεύματα που μπλέκουν την ΑΕΚ τόσο με τον Ουναϊ όσο και τον Ιβάν Μαρτίν της Τζιρόνα αλλά και για τον Τάσο Μπακασέτα.

Μεταγραφικός... πυρετός στην ΑΕΚ με τον άλλοτε χαφ του Ουναϊ να εμφανίζεται στο προσκήνιο από τους Ισπανούς αλλά χωρίς να υπάρχει κάτι παραπάνω όπως ανέφερε ο Γιώργος Τσακίρης στους Galacticos.

Ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ μίλησε και για τον Ιβάν Μάρτιν που αγωνίζεται επίσης στην Τζιρόνα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η Ένωση δεν έχει κάνει κάποια επίσημη κίνηση προς τον ποδοσφαιριστή ή την ομάδα, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ονόματα που δουλεύει η ομάδα δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

Τόνισε ότι σε μία από τις δύο περιπτώσεις χαφ είναι ιδιαίτερα κοντά χωρίς να σημαίνει ότι θα αποκτηθεί άμεσα, με τον Νίκολιτς να θέλει ιδανικά άλλες δύο μεταγραφές μέχρι το τέλος του Ιουνίου.

Τέλος, έβαλε τέλος στα σενάρια περί Τάσου Μπακασέτα αλλά και τα όσα ακούγονται ότι υπήρξε θετική ή αρνητική εισήγηση εντός της ομάδας.