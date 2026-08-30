Ράκοφ - Γιαγκελόνια 2-5: Εκτός έδρας πεντάρα η αντίπαλος του Ολυμπιακού

Γιάννης Πολιάς
Ράκοφ - Γιαγκελόνια 2-5: Εκτός έδρας πεντάρα η αντίπαλος του Ολυμπιακού

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Η πρώτη αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League, Γιαγκελόνια, διέλυσε με 5-2 εκτός έδρας τη Ράκοφ.

Σε τρομερή κατάσταση έδειξε η Γιαγκελόνια, με την ομάδα που θα φιλοξενήσει ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της league phase του Europa League να ταπεινώνει με 5-2 εκτός έδρας τη Ράκοφ του Στράτου Σβάρνα - ο οποίος έμεινε στον πάγκο. Για τους νικητές, βασικός έπαιξε ο Τόλης Κωνσταντόπουλος, ενώ ο Δημήτρης Ράλλης δεν αγωνίστηκε.

Οι γηπεδούχοι πήραν τον προβάδισμα με τον Εμρέλι στο 23', εντούτοις Ιμάζ (31' πέν.) και Πρέλετς (37') ανέτρεψαν τα δεδομένα μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Γεντρίκα ισοφάρισε για τη Ράκοφ στο 56', με τη Γιαγκελόνια να καταφέρνει να σκοράρει δις μέσα σε ένα δίλεπτο με Μοντόια (76' πέν.) και Σόου (78'), πριν ο Σιλά διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στο 89'.

Η ενδεκάδα της Γιαγκελόνια

Αμπράμοβιτς - Βόιτουζεκ, Κωνσταντόπουλος, Κομπαγιάσι, Μοντόια - Ρόμαντσουκ, Κοζλόφσκι (62' Φίντελ) - Κονσεϊσάο (90' Γιόζβιακ), Ιμάζ (46' Λοθάνο), Σμιτ (69' Σμιτ) - Πρέλετς (87' Σιλά)

@Photo credits: Jagiellonia Białystok/Facebook
     

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