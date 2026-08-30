Ράκοφ - Γιαγκελόνια 2-5: Εκτός έδρας πεντάρα η αντίπαλος του Ολυμπιακού
Σε τρομερή κατάσταση έδειξε η Γιαγκελόνια, με την ομάδα που θα φιλοξενήσει ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της league phase του Europa League να ταπεινώνει με 5-2 εκτός έδρας τη Ράκοφ του Στράτου Σβάρνα - ο οποίος έμεινε στον πάγκο. Για τους νικητές, βασικός έπαιξε ο Τόλης Κωνσταντόπουλος, ενώ ο Δημήτρης Ράλλης δεν αγωνίστηκε.
Οι γηπεδούχοι πήραν τον προβάδισμα με τον Εμρέλι στο 23', εντούτοις Ιμάζ (31' πέν.) και Πρέλετς (37') ανέτρεψαν τα δεδομένα μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Γεντρίκα ισοφάρισε για τη Ράκοφ στο 56', με τη Γιαγκελόνια να καταφέρνει να σκοράρει δις μέσα σε ένα δίλεπτο με Μοντόια (76' πέν.) και Σόου (78'), πριν ο Σιλά διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στο 89'.
Η ενδεκάδα της Γιαγκελόνια
Αμπράμοβιτς - Βόιτουζεκ, Κωνσταντόπουλος, Κομπαγιάσι, Μοντόια - Ρόμαντσουκ, Κοζλόφσκι (62' Φίντελ) - Κονσεϊσάο (90' Γιόζβιακ), Ιμάζ (46' Λοθάνο), Σμιτ (69' Σμιτ) - Πρέλετς (87' Σιλά)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.