Ο Ηρακλής κινείται σε πολλαπλά μεταγραφικά ταμπλό και μια περίπτωση από αυτές που εξετάζονται είναι του Μούμο Μουνιόθ, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστέρα AKTOR.

Ο Ηρακλής είναι από τις ομάδες της Stoiximan Super League με τις περισσότερες μεταγραφικές ανάγκες, καθώς θα χρειαστεί αρκετές ποιοτικές προσθήκες, ώστε να κάνει την μετάβαση από το επίπεδο της Super League 2. Όπως προκύπτει, μια περίπτωση που βρίσκεται στα υπόψιν των Θεσσαλονικιών είναι αυτή του Μούμο Μουνιόθ.

Ο Ισπανός χαφ πριν από λίγες ημέρες αποχώρησε ως ελεύθερος από τον Αστέρα AKTOR και είναι από τους παίκτες της εγχώριας αγοράς που εξετάζονται από τους ανθρώπους του Γηραιού. Πρόκειται για 31χρονο δεξιοπόδαρο μέσο, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο «8» και έχει ύψος 1,80μ.

Προέρχεται από σεζόν με 26 εμφανίσεις, 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ την τελευταία διετία αγωνίστηκε 58 φορές με τα κιτρινομπλέ. Ο Μούμο δεν ήταταν στα βασικά πλάνα του Γιώργου Αντωνόπουλου και το συμβόλαιο του δεν ανανεώθηκε.

Θυμίζουμε πως ο Ηρακλής έχει κάνει ήδη την πρώτη του κίνηση για τη μεσαία γραμμή, καθώς έχει κλείσει τον Βασίλη Σουρλή, ο οποίος αποχώρησε από την ΑΕΛ Novibet, ενώ μόνο η ανακοίνωση απομένει για τον Γιώργο Αθανασιάδη που έμεινε ελεύθερος από τον Άρη.