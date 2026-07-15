Οκάκα: «Θέλω να υπογράψω στον Ηρακλή»

Σε συνέντευξή του ο Στέφανο Οκάκα μίλησε για τη συνεργασία με τον Βάλτερ Ματσάρι και την επιθυμία του να υπογράψει με τους «κυανόλευκους».

Το «παρών» στην προετοιμασία του Ηρακλή στην Πτολεμαΐδα έδωσε ο Στέφανο Οκάκα. Ο 36χρονος επιθετικός βρίσκεται με την αποστολή του Γηραιού και περνάει από το... τεστ του Βάλτερ Ματσάρι, με στόχο να αποδείξει πως μπορεί να αποτελέσει μια λύση για τη νέα σεζόν που βρήκαν την ομάδα ξανά στα... σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά από εννέα χρόνια.

Ο Ιταλός διεθνής φορ, με καταγωγή από τη Νιγηρία, έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στη Serie A με τις φανέλα της Ρόμα, Πάρμα, Ουντινέζε κλπ. Την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Ραβένα στη Serie C, καταγράφοντας 26 εμφανίσεις και βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα πέντε φορές.

Ο ίδιος έχει ξανά δουλέψει με τον άλλοτε προπονητή της Νάπολι στη Γουότφορντ πριν από περίπου μία δεκαετία. Στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου μέτρησε 39 εμφανίσεις και οι δύο άνδρες διατηρούν καλή σχέση και αυτή η γνωριμία έπαιξε ρόλο στην απόφαση του Οκάκα να δοκιμαστεί στους «κυανόλευκους».

Μιλώντας στην ιταλική ιστοσελίδα «lacasadic», ο έμπειρος επιθετικός τόνισε μεταξύ άλλων: «Προπονούμαι με τον Ηρακλή και είναι ένα υπέροχο συναίσθημα. Ο κόσμος εδώ ζει για το ποδόσφαιρο και νιώθω ότι μπορώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Η συνάντησή μου με τον Βάλτερ Ματσάρι, μετά τη συνεργασία μας στη Γουότφορντ, αποτελεί μεγάλη ώθηση για μένα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μπορέσω να υπογράψω».