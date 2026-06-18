Στο εξωτερικό υποστηρίζουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει ψαχτεί για την περίπτωση του διεθνούς Ισπανού τερματοφύλακα Κέπα Αριθαμπαλάγα της Άρσεναλ.

Ο Παναθηναϊκός αναζητεί έναν ικανό τερματοφύλακα, από τον οποίο θα ξεκινάει η ενδεκάδα και στο εξωτερικό έφεραν στο προσκήνιο το όνομα του Κέπα Αριθαμπαλάγα.

Ενός σπουδαίου διεθνούς Ισπανού τερματοφύλακα, ο οποίος ανήκει στην Άρσεναλ. Ο 31χρονος (3/10/94) Βάσκος γκολκίπερ με 13 συμμετοχές στην εθνική Ισπανίας, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Άρσεναλ. Ο ύψους 1,88 Κέπα μέτρησε 12 ματς με την πρωταθλήτρια Αγγλίας και πλέον συνδέεται με τον Παναθηναϊκό.

«Τέσσερις ομάδες, που εκτιμάται ότι είναι οι Μπεσίκτας, Κόμο, Χετάφε και Παναθηναϊκός, έχουν μιλήσει με τους εκπροσώπους της Άρσεναλ για τον Κέπα, προκειμένου να μάθουν τα οικονομικά στοιχεία οποιασδήποτε πιθανής συμφωνίας πριν προβούν σε κάποια πρόταση».

Ο Κέπα έκανε ξεκίνησε την καριέρα του στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, όπου μέτρησε 104 αγώνες. Έχει παίξει στην πατρίδα του επίσης σε Ρεάλ Μαδρίτης (20 ματς), Βαγιαδολίδ (40 ματς), ενώ στην Αγγλία έκανε τεράστια καριέρα με τη φανέλα της Τσέλσι, αγωνιζόμενος σε 163 παιχνίδια. Έχει επίσης και 35 αγώνες με τη Μπόρνμουθ.

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