Οι συζητήσεις του Άρη με τον Ντάνιελ Μαντσίνι χρονολογούνται από τον περασμένη εβδομάδα και μέσα στις επόμενες ημέρες θα κριθεί το ενδεχόμενο επιστροφής του.

Καθώς η πρώτη κουβέντα με τον Ντάνιελ Μαντσίνι έγινε πριν από περίπου τρεις μήνες και η εξέλιξη των πραγμάτων ουσιαστικά επιβεβαίωσε την αίσθηση που είχαν οι δύο πλευρές, πλέον απομένει να ξεκαθαρίσουν δύο πράγματα. Πρώτον: Αν ο Αργεντίνος ακραίος επιθετικός έχει ως προτεραιότητα την επιστροφή του στο «Κλ. Βικελίδης» καθώς ο Άρης έχει κάνει σαφές ότι τον ενδιαφέρει αυτή η προοπτική. Δεύτερον: Αν οι «κίτρινοι» είναι διατεθειμένοι να πλησιάσουν το συμβόλαιο που είχε ο παίκτης στο ΑΠΟΕΛ κι αν επίσης ο Ντάνιελ Μαντσίνι έχει στα χέρια του καλύτερες προσφορές.

Για τον Άρη, η περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνι στοιχειοθετεί επιλογή χαμηλού ρίσκο υπό την έννοια ότι ξέρει πολύ καλά τι πραγματικά μπορεί να περιμένει από τον Αργεντίνο. Δεν είναι ο ακραίος επιθετικός ο οποίος θα «εγγυηθεί» συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων, ξεκινώντας εξάλλου από την παρθενική σεζόν του (2019-20) στον Άρη και καταλήγοντας στο ΑΠΟΕΛ, σημείωσε συνολικά 23 τέρματα. Με τη σημείωση βέβαια ότι στον Παναθηναϊκό δεν έχασε απλά τον βασικό ρόλο του αλλά κάποια στιγμή δεν είχε θέση και στην αποστολή. Δεν είναι επίσης ο επιθετικός ο οποίος θα εγγυηθεί για τον αριθμό των ασίστ καθώς στο ίδιο χρονικό διάστημα έδωσε 33 τελικές πάσες.

Είναι όμως ο winger που μπορεί να παίξει και στις δύο πλευρές της επίθεσης και θα προσφέρει συνέπεια στον τομέα της ανταπόκρισης στις τακτικές ευθύνες του. Καθώς τα τελευταία χρόνια ο Άρης… τράβηξε πολλά λαχεία και δεν πήρε αυτά που προσδοκούσε, από τον Μαντσίνι ξέρει τι μπορεί να περιμένει. Γι’ αυτόν τον λόγο εξάλλου ασχολείται με την περίπτωσή του από την περασμένη άνοιξη.

Επί της ουσίας όμως, όλα θα κριθούν από τις σκέψεις του ποδοσφαιριστή αλλά και την οικονομική δυνατότητα του Άρη ο οποίος ξέρει ότι ο Ντάνιελ Μαντσίνι είχε στο ΑΠΟΕΛ ένα συμβόλαιο περί των 500.000 ευρώ. Βέβαια, η πραγματική αξία κάθε ποδοσφαιριστή διαμορφώνεται από τις προτάσεις που λαμβάνει και όχι από τα συμβόλαια που είχε στο παρελθόν.