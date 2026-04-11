Στον Άρη βρίσκεται υπό συζήτηση το ενδεχόμενο επιστροφής του Ντάνιελ Μαντσίνι σε μια υπόθεση υψηλού βαθμού δυσκολίας λόγω της δέσμευσης του παίκτη με το ΑΠΟΕΛ.

Ο τρόπος λειτουργίας του Άρη στην αγορά υποδηλώνει την πρόθεση υλοποίησης άμεσων κινήσεων με φόντο την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο ανεξαρτήτως του αν η ομάδα θα αγωνιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αντικειμενικά, το τελευταίο ενδεχόμενο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες μετά την πρεμιέρα των Playoff 5-8 και της διατήρησης της απόστασης έξι βαθμών από τον πρώτο Λεβαδειακό. Οι «κίτρινοι» θα πρέπει να πετύχουν το απόλυτο στα παιχνίδια που απομένουν και παράλληλα να ελπίζουν σε στραβοπατήματα του Λεβαδειακού.

Το Gazzetta έγραψε πρόσφατα ότι στον Άρη ήδη ασχολούνται με την υπόθεση του Μπενχαμίν Γκαρέ ο οποίος είναι δανεικός από τη Βάσκο ντα Γκάμα και η συμφωνία προβλέπει την παραμονή του στο «Κλ. Βικελίδης» έως τον προσεχή Δεκέμβρη και αγορά των δικαιωμάτων του έναντι συγκεκριμένης ρήτρας. Κατά τις ίδιες πηγές, στον Άρη εξετάζουν όλα τα δεδομένα και της περίπτωσης του Ντάνιελ Μαντσίνι ο οποίος κάθε άλλο παρά άγνωστος είναι στην ομάδα δεδομένης της πολυετούς παρουσίας του σε αυτή.

Ο 30χρονος Αργεντίνος επιθετικός έχει συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ έως το καλοκαίρι του 2028 και μάλιστα ο ρόλος του στην κυπριακή ομάδα είναι βασικός με απολογισμό δύο γκολ και δύο ασίστ σε σύνολο οκτώ αγώνων. Ο Μαντσίνι μεταγράφηκε στο ΑΠΟΕΛ τον περασμένο Γενάρη έπειτα από την τριετή παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Για τον Άρη, οι συστάσεις για τον Μαντσίνι δεν είναι απαραίτητες καθώς αγωνίστηκε στους «κίτρινους» για 3.5 χρόνια και στη συνέχεια παραχωρήθηκε στον Παναθηναϊκό. Ο απολογισμός του με τον Άρη ήταν 14 γκολ και 18 ασίστ σε σύνολο 122 αγώνων.

Λόγω της δέσμευσής του με το ΑΠΟΕΛ, αναμφίβολα, πρόκειται για μια υπόθεση υψηλού δείκτη δυσκολίας, φαίνεται όμως ότι ο Άρης φρόντισε να συγκεντρώσει τα δεδομένα της όλης ιστορίας διαχωρίζοντας την περίπτωση του Μαντσίνι από τις υπόλοιπες.