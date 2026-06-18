Η Καλαμάτα αποχαιρέτησε τέσσερις ποδοσφαιριστές, καθώς η «Μαύρη Θύελλα» ανακοίνωσε την αποδέσμευση των Μάντζη, Τσέλιου, Τσορνομάζ και Χορδάν, ευχαριστώντας τους για την προσφορά τους στον σύλλογο.

Αλλαγές στο ρόστερ της επόμενης σεζόν δρομολογεί η Καλαμάτα, η οποία ανακοίνωσε την αποχώρηση τεσσάρων ποδοσφαιριστών. Οι Βασίλης Μάντζης, Ηλίας Τσέλιος, Νικολάς Τσορνομάζ και Φεντερίκο Χορδάν ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στη «Μαύρη Θύελλα», είδηση που έκανε γνωστή ομάδα με ανακοίνωση της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αποδέσμευση τεσσάρων ποδοσφαιριστών

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Βασίλη Μάντζη, Ηλία Τσέλιο, Νικολάς Τσορνομάζ και Φεντερίκο Χορδάν.

Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές αποτέλεσαν σημαντικά μέλη της ομάδας μας και ο καθένας έβαλε το δικό του λιθαράκι στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της κοινής μας πορείας. Με την αγωνιστική τους ποιότητα, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους, είχαν ουσιαστικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και την ιστορική άνοδο της Καλαμάτας, καθώς και στην κατάκτηση του Super Cup.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ευχαριστεί θερμά και τους τέσσερις για την προσφορά τους στον σύλλογο και τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής τους πορείας».