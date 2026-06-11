Αθανασίου στους Galacticos: «Σε καλό δρόμο του Καμαρά»
Για την περίπτωση του Ετιέν Καμαρά αναφέρθηκε ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos καθώς τόνισε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για τον Παναθηναϊκό.
Συγκεκριμένα ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στάθηκε στην επαφή που υπάρχει μεταξύ του «τριφυλλιού» και της Σαρλερουά στο οικονομικό κομμάτι και ανέφερε ότι είναι πιο κοντά στην περίπτωση του 23χρονου ποδοσφαιριστή.
Παράλληλα μίλησε και για τον Γιένσεν της Μπρέντφορντ όπου τόνισε ότι είναι μία μεταγραφή που ενδεχομένως να χρειαστεί παραπάνω χρόνο για να υπάρξει τελική κατάληξη καθώς αρκετές ομάδες θέλουν τον ποδοσφαιριστή και ταυτόχρονα μιλάμε για έναν βασικό παίκτη της Premier League και η ομάδα του παλεύει παρότι είναι λίγες οι πιθανότητες.
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