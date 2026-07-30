Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ που έχουν κλειδώσει για την ενδεκάδα στη ρεβάνς με την Πάκσι και οι δύο θέσεις που παραμένουν ανοιχτές.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (21:30, live από Gazzetta, SKAI) την Πάκσι στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League, με τους «πρασίνους» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα, μετά τη νίκη τους με 2-1 στην έδρα του αντιπάλου τους την περασμένη Πέμπτη.

Το «τριφύλλι» θέλει να τελειώσει τη δουλειά και να κλειδώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό της διοργάνωσης, όπου τον περιμένει η ΤΣΣΚΑ 1948. Εκείνο θα έχει στο πλευρό του και τον κόσμο του, η παρουσία του οποίου αναμένεται να ξεπεράσει τις 20 χιλ., παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα τέλη του Ιουλίου.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχε μόνο τις γνωστές απουσίες, δηλαδή εκείνες των τραυματιών Ίνγκασον και Καλάμπρια και των ανέτοιμων Ντέσερς και Κρίστιανσεν με αποτέλεσμα όλοι οι υπόλοιποι παίκτες να είναι κανονικά διαθέσιμοι.

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ.

«Παίζονται» μία θέση στα στόπερ και μία στα εξτρέμ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ξεκαθάρισε ήδη από τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου πως δεν πρόκειται να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πλάνο του και στον τρόπο που αγωνίστηκε η ομάδα του, αφού στη γενική εικόνα ήταν ικανοποιημένος στην απόδοσή του και θα υπάρξουν μονάχα επιμέρους διορθώσεις σε συγκεκριμένα πράγματα που θεωρεί ο ίδιος και το επιτελείο του πως μπορούσαν να γίνουν καλύτερα.

Ο Δανός τεχνικός θα έχει τον Ινάκι Πένια κάτω από την εστία του Παναθηναϊκού. Μπροστά του η μία θέση, εκείνη του δεξιού στόπερ, είναι καπαρωμένη από τον Γεντβάι ενώ για τον παρτενέρ υπάρχει «μάχη» μεταξύ του Τουμπά και του Φαν Ντρόνγκελεν, με τον δεύτερο να συγκεντρώνει πολύ περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει απ' ότι είχε στο πρώτο ματς μεταξύ των δύο κλαμπ.

Στο δεξί άκρο της άμυνας θα είναι ο Τσάπρας και στο αριστερό ο Κυριακόπουλος, μιας και δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες επιλογές τούτη την ώρα για τις θέσεις αυτές.

Στη μεσαία γραμμή φαίνεται πως η τριάδα δεν θα αλλάξει. Ο Καμαρά με τον Τσέριν θα βρίσκονται στο double pivot στο κέντρο έχοντας μπροστά τους τον Γιάγκουσιτς. Στο αριστερό άκρο της επίθεσης θα είναι ο Αντίνο ενώ υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για το δεξί «φτερό», με τους Ζαρουρί, Ταμπόρδα και Πελίστρι να έχουν θέσει υποψηφιότητα.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Τεττέη.

☘️🙏 Τελευταία προπόνηση για τον Παναθηναϊκό πριν την Πάκσι στο ΟΑΚΑ.#paofc pic.twitter.com/YM4DWSVkRp — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 29, 2026