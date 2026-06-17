Παναθηναϊκός: Οι έξι παίκτες που κόβονται από την προετοιμασία
Εκτός από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού θα μείνουν οι οι Μπακασέτας, Γεντβάι, Σισοκό, Πάντοβιτς, Σφιντέρσκι και Βιλένα, αφού πρόκειται για παίκτες που βρίσκονται στην λίστα υπό παραχώρηση και γι' αυτό έχουν λάβει ειδική άδεια προκειμένου να βρουν ομάδα. Επομένως, ανάλογα το πως θα πάει η διαδικασία αυτή είναι πιθανό να μην τους δούμε καθόλου στο Άπελντορν.
Κατά τα άλλα, το «τριφύλλι» έκανε σήμερα την πρώτη του συγκέντρωση με την πρώτη ομάδα των παικτών να περνούν τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις από τις 10 έως τις 3 το μεσημέρι ενώ τη Πέμπτη (18/06) αναμένεται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.
The 2026-2027 season has officially begun 🏋#paofc #Panathinaikos pic.twitter.com/e3LTLwIP4hJune 17, 2026
Σήμερα στις 18:00 θα γίνει και η πρώτη προπόνηση των «πρασίνων» υπό τις οδηγίες του Γιάκομπ Νίστρουπ από την οποία θα λείπουν αρκετά πρόσωπα.
Αρχικά έχουμε τους διεθνείς, οι οποίοι λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές τους ομάδες εξασφάλισαν επιπλέον άδεια, όπως συνηθίζεται στις καταστάσεις αυτές. Ο λόγος για τους Τεττέη, Κοντούρη, Κυριακόπουλο, Τσέριν και Γιάγκουσιτς.
Εκείνοι αναμένεται να χάσουν τις πρώτες προπονήσεις και να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη ομάδα την Κυριακή (21/06), μία ημέρα δηλαδή προτού η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το Άπελντορν, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.
Τη Δευτέρα (22/06) θα ενταχθεί στο υπόλοιπο σύνολο και ο Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος εξασφάλισε μερικές μέρες άδεια παραπάνω, αφού μπορεί να μην ήταν διεθνείς, ωστόσο ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του και γι' αυτό του δόθηκαν μερικές επιπλέον μέρες χαλάρωσης.
Testing Day ☝️ #Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/mn1JvrTF74— Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 17, 2026
Τέλος απών θα είναι φυσικά ο Φακούντο Πελίστρι, που συμμετέχει στο Μουντιάλ με την εθνική Ουρουγουάης.
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