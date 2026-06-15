Η Μπράιτον ανακοίνωσε τον Πορτογάλο ακραίο αμυντικό που αγωνιζόταν μέχρι και πέρυσι στον Ολυμπιακό, επιβεβαιώνοντας το προ ημερών ρεπορτάζ του Gazzetta.

Στις 21 Μαϊου το Gazzetta σας είχε μεταφέρει ότι είχε κλειδώσει η μεταγραφή του Κοστίνια από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον και το βράδυ της Δευτέρας η αγγλική ομάδα τον ανακοίνωσε. Η Μπράιτον γνωστοποίησε την προσθήκη του άλλοτε μπακ των Πειραιωτών με συμβόλαιο 5 ετών αλλά αναφέροντας παράλληλα ότι δεν δίνει στην δημοσιότητα άλλες λεπτομέρειες επί του συμβολαίου και της σχετικής συμφωνίας. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις αγγλικές πηγές το deal επρόκειτο να κλείσει και τυπικά στα 13+ εκατομμύρια ευρώ.

Στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε ότι για εκείνον είναι ένα όνειρο να παίξει για την Premier League. Ανέφερε ότι είναι η καλύτερη επιλογή για αυτόν και ότι μίλησε λίγο και με τον Μπάμπη Κωστούλα και πώς έχει εισπράξει ότι ο σύλλογος αυτός είναι σαν οικογένεια.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός έκανε Insta Story αλλά και αναφορές και στα άλλα social media του ευχαριστώντας τον παίκτη. Insta Story για την μεταγραφή ανέβασε και ο Τσικίνιο.