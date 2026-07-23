Ο πρόεδρος της Χαλ, Ατζούν Ιλιτσαλί αποκάλυψε το πόσο κοντά βρίσκεται η αγγλική ομάδα στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντίνου Τζολάκη.

Η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη στη Χαλ μπορεί σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ να φαινόταν κλεισμένη και θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί, όμως κάτι τέτοιο, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Από την πλευρά του πάντως, ο πρόεδρος του αγγλικού συλλόγου, Ατζούν Ιλιτσαλί, με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» θεωρεί πως η μετακίνηση του Έλληνα κίπερ στο Νησί είναι σχεδόν κλεισμένη.

Αναλυτικότερα, ο ισχυρός άνδρας των «Τίγρεων» τοποθετήθηκε αναφορικά με τους μεταγραφικούς στόχους του συλλόγου και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον Τζολάκη, υπονοώντας πως είναι ο εκλεκτός που θα καθίσει κάτω από τα γκολποστ της νεοφώτιστης Χαλ.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Ατζούν σημείωνε πως: «Διαβάζουμε δεκάδες ψευδείς φήμες για μεταγραφές σε πολλά μέρη. Είμαστε ενοχλημένοι από τους ισχυρισμούς ότι έχουμε λάβει αρνητικές απαντήσεις σε προτάσεις όπως και από τη χρήση του ονόματος του συλλόγου μας για να τραβήξουν την προσοχή. Εργαζόμαστε εντατικά εδώ και δύο μήνες.

Πιστεύω ότι θα χτίσουμε μια ομάδα για την οποία θα είμαστε όλοι περήφανοι. Για να αποτρέψουμε ψευδείς εικασίες και να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, σας αφήνω με την τελευταία μας μεταγραφική κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει ορισμένες ενδείξεις».

Dear Hull City family,



We are reading dozens of false transfer rumors in many places.

We are disturbed by the claims that we have been rejected and by the use of our club's name to gain attention. We have been working intensively for two months. I believe we will build a team… July 23, 2026

Εν συνεχεία παρέθεσε τις τρεις πρώτες μεταγραφές που έχουν ολοκληρωθεί και πιο συγκεκριμένα αυτές των Τζακ Μπάτλαντ, Όσκαρ Ζαμπράνο και Ματ Τάργκετ, ενώ συνέχισε βάζοντας σημαίες χωρών και δίπλα τις πιθανότητες ολοκλήρωσης της κάθε μεταγραφής. Στο Νο6 τοποθέτησε την ελληνική σημαία και δίπλα της το ποσοστό 90% και όλα δείχνουν πως αναφέρεται στον Τζολάκη.