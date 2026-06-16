Δημοσίευμα από τη Ρουμανία υποστηρίζει πως ο Αλεξάντρου Ματσάν δεν θα συνεχίσει στον Παναιτωλικό και «συνδέει» τον 26χρονο μέσο τόσο με τον Ατρόμητο, όσο και με ομάδα της Πολωνίας.

Το μέλλον του Αλεξάντρου Ματσάν είναι από τα βασικά ζητήματα στην ατζέντα του Παναιτωλικού. Ο 26χρονος μέσος ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου την περασμένη σεζόν και το μονοετές συμβόλαιο του εκπνέει στις 30 Ιουνίου, με τους Αγρινιώτες να δίνουν μεγάλη μάχη για να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Το ρουμανικό «GSP» υποστηρίζει πως ο βραχύσωμος (1,67μ.) χαφ είναι δύσκολο να παραμείνει κάτοικος Αιτωλοακαρνανίας και «βρίσκεται στα πρόθυρα να αποχωρήσει». Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως υπάρχουν αρκετές προτάσεις από την Ελλάδα που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του και πως μία από αυτές είναι ο Ατρόμητος, ο οποίος ψάχνεται για επιτελικό χαφ από τον Ατρόμητο.

Όπως αναφέρουν οι Ρουμάνοι «Η Ελλάδα δεν είναι ο μόνος πιθανός προορισμός για τον Αλεξάντρου Ματσάν. Μια πολωνική ομάδα έχει επίσης δείξει ενδιαφέρον για αυτόν, ειδικά επειδή μπορεί να αποκτηθεί με ελεύθερη μεταγραφή, και ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό κατά την υπογραφή θα μπορούσε να διευκολύνει τη μεταγραφή. Η Βίντζεβ Λοτζ , μια ομάδα που τερμάτισε 14η στην Πολωνία και πάλεψε για να αποφύγει τον υποβιβασμό, ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή».

Πάντως, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ η περίπτωση του Αλεξάντρου Ματσάν δεν έχει κλείσει για τον Παναιτωλικό και δεν υπάρχει απάντηση από την πλευρά του προς τον Τίτορμο, ο οποίος προσπαθεί να τον «δέσει» στο Αγρίνιο. Η υπόθεση του μόνο εύκολη δεν είναι για τα Καναρίνια, όμως δεν υπάρχει βιασύνη.