Ο Παναιτωλικός κάνει τεράστια προσπάθεια να διατηρήσει τον Αλεξάντρου Μάτσαν στο ρόστερ του, με τη Κοτσαέλισπορ να κάνει... πίσω στην περίπτωση του.

Ο Αλεξάντρου Μάτσαν ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν την περσινή σεζόν στον Παναιτωλικό και για αυτόν τον λόγο, όπως έχουμε αναφέρει ξανά, τα «καναρίνια» προσπαθούν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους καθώς το συμβόλαιο του λήγει το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η Κοτσαέλισπορ έκανε κίνηση για να τον κάνει δικό της αλλά λόγω οικονομικών περιορισμών, αποφασίστηκε να αφήσει την περίπτωση του και να μην προχωρήσει στην απόκτησή του παρότι στη γείτονα χώρα υποστήριζαν πως οι δύο πλευρές είναι κοντά.

Από την άλλη, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Παναιτωλικός κάνει υπερβατική προσπάθεια για να διατηρήσει τον Ματσάν στο ρόστερ του, καθώς στις τάξεις των Αγρινιωτών θεωρούν πως ο Ρουμάνος μπορεί να ηγηθεί στην ομάδα της νέας σεζόν.