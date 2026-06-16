Ο ΟΦΗ στο πρώτο 24ωρο διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας έδωσε περισσότερα από 1.100 «κομμάτια», αριθμός διπλάσιος από την περασμένη σεζόν.

Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ έχει μπροστά του μια ιστορική σεζόν, καθώς θα είναι η πρώτη που η ομάδα θα αγωνιστεί σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωης και φυσικά στις τάξεις των Ομιλιτών υπάρχει η ανάλογη «δίψα». Αυτό επιβεβαιώνεται και από τους αριθμούς διάθεσης των εισιτηριών διαρκείας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Όπως προκύπτει, μέσα σε διάστημα 24 ωρών οι Κρητικοί έχουν ξεπεράσει τις 1.100 ανανεώσεις και νέες αγορές διαρκείας. Σε αυτό το νούμερο συμπεριλαμβάνονται τόσο τα κανονικά όσο και τα παιδικά εισιτήρια.

Χαρακτηριστικό του «παροξυσμού» που επικρατεί στους φίλους του ΟΦΗ είναι πως την περασμένη σεζόν, στο αντίστοιχο διάστημα, είχαν δοθεί περίπου 600 εισιτήρια, ήτοι τα μισά σε σχέση με φέτος.

H πρώτη περίοδος θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου. Αυτό το διάστημα αφορά ανανεώσεις εισιτηρίων διαρκείας με έκπτωση, σύμφωνα με το πρόγραμμα επιβράβευσης κατόχων διαρκείας 2025-26 και νέα διαρκείας με έκπτωση.

Δικαιούχοι έκπτωσης είναι μόνο όσοι αγόρασαν εισιτήριο στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας 2026 και δεν ήταν κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας την σεζόν 2025-26. Μετά από αυτό το διάστημα θα ισχύει μόνο το δωρεάν παιδικό στις ανατολικές εξέδρες και το 50% στο παιδικό στις δυτικές.