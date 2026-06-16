Ζιοβάνι: «Η Ελλάδα είναι η δεύτερη πατρίδα μου»

Ο Ζιοβάνι έδωσε το παρών σε φιλανθρωπικό φιλικό στη Νίκαια ανάμεσα στους Βετεράνους του Ολυμπιακού και την Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη».

Γεμάτο... μαγεία ήταν το φιλανθρωπικό φιλικό των Βετεράνων του Ολυμπιακού με την Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη» στη Νίκαια καθώς έδωσε το παρών ο σπουδαίος Ζιοβάνι.

Ο Βραζιλιάνος σταρ βοήθησε με την παρουσία του και πρόσφερε στιγμές ποδοσφαιρικής ποιότητας σε έναν αγώνα στον οποίο δεν υπήρχε εισιτήριο για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο, αλλά αντιθέτως μαζεύτηκαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τη στήριξη ευάλωτων και πληγεισών οικογενειών του Μητρώου του Humanity Greece.

Ο ίδιος μίλησε πριν την πρώτη σέντρα για την παρουσία στην Ελλάδα και την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπο του. Αναλυτικά:

Για την αγάπη του κόσμου: «Κάθε χρόνο που έχω την ευκαιρία να έρθω, η αγάπη είναι μεγάλη, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και δεν μπορώ να τη περιγράψω»

Για την παρουσία του σε φιλικό για φιλανθρωπικό σκοπό: «Χαίρομαι πάρα πολύ και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να παίξω ποδόσφαιρο που είναι η αγάπη μου η μεγάλη. Και ειδικά όταν παίζω για τους φιλάθλους και για φιλανθρωπικό σκοπό, χαίρομαι πάρα πολύ. Η Ελλάδα είναι η 2η πατρίδα μου οπότε κάθε φορά που έρχομαι εδώ και μπορώ να παίξω και μπορώ να συμμετέχω σε αυτές τις εκδηλώσεις με τον Ολυμπιακό είμαι πολύ χαρούμενος».

🔴💥 Οι δηλώσεις του Ζιοβάνι για την παρουσία του στο φιλικό#OlympiacosFC pic.twitter.com/W1sZoc2mLv June 16, 2026

«Δεν μου άρεσε η Βραζιλία αλλά εύχομαι να πάμε καλύτερα γιατί δεν το... βλέπω»

Ο Ζιοβάνι αναφέρθηκε μεταξύ άλλον και στην πρεμιέρα του Μουντιάλ για την Βραζιλία, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 κόντρα στο Μαρόκο χωρίς να πείσει ιδιαίτερα με την εμφάνισή του.

Ο «μάγος» του Ολυμπιακού έδειξε τη δυσαρέσκεια του για αυτό που αντίκρισε αλλά περιμένει να δει βελτίωση στα επόμενα παιχνίδια.

Για το παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μαρόκο: «Δεν μου άρεσε καθόλου, στεναχωρήθηκα πολύ αλλά σαν Βραζιλιάνος που είμαι πιστεύω θα βελτιωθούμε, θα πάμε καλύτερα γιατί δεν το... βλέπω»