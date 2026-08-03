Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Μασούρα η αποστολή για Ναϊμέγκεν
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι με την Ναϊμέκγεν στο Φάληρο (4/8, 21:00). O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος δεν προπονήθηκε, εν αντιθέσει με τον Λορέντσο Σιπιόνι, ο οποίος είναι κανονικά διαθέσιμος.
Από την άλλη, εκτός είναι ο δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα, Γιώργος Μασούρας, ο οποίος νωρίτερα έγινε γνωστό πως οδεύει προς Σαουδική Αραβία. Ο Έλληνας διεθνής χρησιμοποιούταν από τον Μεντιλίμπαρ στην κορυφή της επίθεσης και από τη στιγμή που δεν έχουν δηλωθεί Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι και Κλέιτον ο Ελ Καμπί είναι η μοναδική λύση για το «9».
Θυμίζουμε πως η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα (11/8) στην Ολλανδία και η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα Play Offs του Champions League τον νικητή του Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.
Η αποστολή του Ολυμπιακού
Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Ροντινέι, Κάρμο, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζότα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ελ Καμπί.
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