Σε ρυθμούς των αγώνων με τη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό του Champions League κινείται ο Ολυμπιακός με τους Πειραιώτες να γνωστοποιούν πως την Τρίτη βγαίνουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τη ρεβάνς στην Ολλανδία.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τρίτη την Ναϊμέγκεν στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Champions League και οι Πειραιώτες έκαναν γνωστό πως αύριο θα βγουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια της ρεβάνς στην Ολλανδία. Όπως τονίζουν οι «ερυθρόλευκοι» δικαίωμα αγοράς έχουν οι κάτοχοι διαρκείας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «H ΠΑΕ Ολυμπιακός, για τον 2ο αγώνα του 3ου προκριματικού γύρου του UEFA Champions League απέναντι στη NEC Nijmegen που θα διεξαχθεί στο «Goffertstadion» την Τρίτη 11/08/2026 στις 19:30 (τοπική ώρα), ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί μέσω ιντερνέτ (www.olympiacos.org) από την Τρίτη 04/08 από τις 11:00 έως την Τετάρτη 05/08 στις 11:00 ή έως την εξάντλησή τους), (με δικαίωμα αγοράς ενός (1) εισιτηρίου για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτηρίου διάρκειας ο οποίος και θα ταξιδέψει ο ίδιος στην Ολλανδία).

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν μόνο οι αρχικοί κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας και σε περίπτωση μεταβίβασης για να αγοραστεί εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα από άλλο φίλαθλο θα ακυρώνεται το εισιτήριο χωρίς προειδοποίηση.

Κάθε φίλαθλος για να προμηθευτεί εισιτήριο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο μοναδικός αριθμός που προσωποποιήθηκε στο Gov.gr wallet κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας.

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες, η ημερομηνία γέννησης και ο τόπος διαμονής.

Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς.

Υστέρα θα σταλεί σε όσους έχουν αγοράσει voucher, email που θα ενημερώνει, το σημείο συνάντησης και ποιες ώρες θα γίνει η ανταλλαγή των Vouchers με εισιτήρια στο Nijmegen.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το παραστατικό που θα προμηθευτούν οι φίλαθλοι με αξία 32€ δεν είναι εισιτήριο και απαιτείται ανταλλαγή.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 32€ και 48€ για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας VIP & VVIP.

Οι φίλαθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήρια των 48€ δεν χρειάζεται να προσέλθουν στο σημείο συνάντησης αφού θα τους σταλεί εισιτήριο εισόδου με email. Επιπλέον καλούμε τους φιλάθλους που θα προμηθευτούν εισιτήρια των 48€, να είναι προσεκτικοί και να μην φορούν διακριτικά της ομάδας μας, αφού η γηπεδούχος ομάδα μας έχει επιστήσει την προσοχή λόγω της επικινδυνότητας των οπαδών τους.

Υπενθυμίζεται ότι ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων δεν γίνονται.

Σε περίπτωση μη εξάντλησης τους, την Τετάρτη 05/08 στις 12:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία για τους φιλάθλους που δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας.

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες, η ημερομηνία γέννησης, o τόπος διαμονής και η κάρτα φίλαθλου του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού».