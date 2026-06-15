Ολυμπιακός: Φιλικό των Βετεράνων με «μαγεία» από Ζιοβάνι

Ολυμπιακός: Φιλικό των Βετεράνων με «μαγεία» από Ζιοβάνι

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Φιλικό των Βετεράνων με «μαγεία» από Ζιοβάνι

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Ο Βραζιλιάνος επέστρεψε στην χώρα μας και για άλλη μία φορά έδειξε ότι παρά την ηλικία του... μιλά στο τόπι όσο λίγοι!

Ένα ακόμη φιλανθρωπικού χαρακτήρα φιλικό έδωσαν οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού, με αντίπαλο την Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη». Αγώνας στον οποίο δεν υπήρχε εισιτήριο για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο, αλλά αντιθέτως μαζεύτηκαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τη στήριξη ευάλωτων και πληγεισών οικογενειών του Μητρώου του Humanity Greece.

Πέραν της σημασίας και του κοινωνικού σκοπού πάτησε στο γήπεδο ο τεράστος αυτός παιχταράς, που ακούει στο όνομα Ζιοβάνι. Έβαλε το πρώτο γκολ με φανταστική ενέργεια που όλοι στο γήπεδο απορούσαν το πώς του ήρθε η μπάλα από ψηλά και σκόραρε με τέτοιον τρόπο και έδωσε και 2 ασίστ για το τελικό 5-0 και ενώ συνέθεσε επιθετικό τρίο με Λουτσιάνο και Γκόγκιτς.

 

@Photo credits: eurokinissi, ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
     

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