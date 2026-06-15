Ο Βραζιλιάνος επέστρεψε στην χώρα μας και για άλλη μία φορά έδειξε ότι παρά την ηλικία του... μιλά στο τόπι όσο λίγοι!

Ένα ακόμη φιλανθρωπικού χαρακτήρα φιλικό έδωσαν οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού, με αντίπαλο την Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη». Αγώνας στον οποίο δεν υπήρχε εισιτήριο για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο, αλλά αντιθέτως μαζεύτηκαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τη στήριξη ευάλωτων και πληγεισών οικογενειών του Μητρώου του Humanity Greece.

🔙🔴⚪ «Ερυθρόλευκο» blast from the past!



Τζιοβανι, Λουτσιάνο και Λεμονής τα λένε πριν το φιλικό των Βετεράνων του Ολυμπιακού με την Ενωση Απανταχού Παρών Μανιατών «Η Μάνη»#olympiacosfc pic.twitter.com/xFkYuGQKUt June 15, 2026

Πέραν της σημασίας και του κοινωνικού σκοπού πάτησε στο γήπεδο ο τεράστος αυτός παιχταράς, που ακούει στο όνομα Ζιοβάνι. Έβαλε το πρώτο γκολ με φανταστική ενέργεια που όλοι στο γήπεδο απορούσαν το πώς του ήρθε η μπάλα από ψηλά και σκόραρε με τέτοιον τρόπο και έδωσε και 2 ασίστ για το τελικό 5-0 και ενώ συνέθεσε επιθετικό τρίο με Λουτσιάνο και Γκόγκιτς.