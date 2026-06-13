Παναθηναϊκός: Η αλλαγή πόστου του Κοτσόλη και ο νέος ρόλος του Κορόνα
Λίγους μήνες μετά τον ερχομό τους στον Παναθηναϊκό, ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα αλλάζουν θέσεις, αφού επήλθαν διαφοροποιήσεις στο οργανόγραμμα των «πρασίνων».
Όταν ανακοινώθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο ο Στέφανος Κοτσόλης είχε πάρει τη θέση του αθλητικού διευθυντή ενώ ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα αυτή του τεχνικού διευθυντή. Πλέον μπαίνοντας στη νέα σεζόν τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.
Ο Στέφανος Κοτσόλης είναι εκείνος που θα λογίζεται πλέον ως τεχνικός διευθυντής του κλαμπ ενώ ο έμπειρος Ισπανός θα αναλάβει έναν διαφορετικό ρόλο, όντας πλέον τεχνικός σύμβουλος της ομάδας.
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