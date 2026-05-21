Η Μπράιτον εντός της ημέρας θα κλείσει οριστικά την μεταγραφή του Κοστίνια από την ομάδα του Ολυμπιακού! Κινητικότητα πλέον για 3 παίκτες για τα 2 άκρα της άμυνας.

Τρέχουν οι εξελίξεις ως προς τον Κοστίνια όπως έχετε ήδη διαβάσει σχετικά στο Gazzetta σε ότι αφορά στην ομάδα της Μπράιτον.

Οι Μπράιτον και Μπρέντφορντ ήταν 2 ομάδες από την Αγγλία που είχαν προσεγγίσει τον Ολυμπιακό με προτάσεις 10+ εκατ. ευρώ σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδου. Σε αυτή την φάση οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πώς εντός της ημέρας θα κλείσει οριστικά η μεταγραφή αυτή. Η Μπράιτον άρα έχει κλειδώσει αυτήν την προσθήκη.

Το deal θα κλείσει και τυπικά στα 13+ εκατομμύρια σύμφωνα με τις αγγλικές πηγές. Φαινόταν άλλωστε ότι το έδαφος ήταν πιο ώριμο για να γίνει μία προσθήκη που σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους αρνιόταν ο πειραϊκός σύλλογος. Με άλλα λόγια ο Κοστίνια θα συνεχίσει στη Μπράιτον.

Άρα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για 2 δεξιά μπακ καθώς ο Ροντινέϊ πλέον θα υπολογίζεται περισσότερο ως εξτρέμ και ενώ ο Τσάπρας του Λεβαδειακού αποτελεί έναν βασικό εγχώριο στόχο. Συν τοις άλλοις σε τούτη τη στιγμή μοιάζει πιθανή και η αποχώρηση του Ζουλιάν Μπιανκόν, που βοηθούσε και ως προς την θέση του δεξιού μπακ. Από την άλλη κινητικότητα θα προκύψει και με τον Ορτέγα με ευρωπαϊκές ομάδες και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι θα προκύψει και ένα νέο πρόσωπο ως προς την θέση του αριστερού μπακ. Υπό αυτό το πρίσμα ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να μπει σε διασικασία απόκτησης τριών ακραίων μπακ (2 για δεξιά και 1 για αριστερά).