ΠΑΟΚ: Τα δεδομένα και τα ζητούμενα για το διάδοχο του Λουτσέσκου
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Αναλυτικά όσα είπε ο Σταύρος Σουντουλίδης στους Galacticos by Interwetten για τον διάδοχο του Ράζβαν Λουτσέσκου.
Ο ΠΑΟΚ έβαλε τίτλους τέλους στην εποχή Ραζβάν Λουτσέσκου.
Ο Ρουμάνος τεχνικός θ' αποχωρήσει από τον Δικέφαλο και φυσικά έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για τον διάδοχό του. Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ Σταύρος Σουντουλίδης αναφέρθηκε στους Galacticos στις επιλογές που έχουν οι Θεσσαλονικείς για τον πάγκο και ποια είναι τα δεδομένα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Σουντουλίδης στους Galacticos
@Photo credits: INTIME
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