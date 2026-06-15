Αναλυτικά όσα είπε ο Σταύρος Σουντουλίδης στους Galacticos by Interwetten για τον διάδοχο του Ράζβαν Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ έβαλε τίτλους τέλους στην εποχή Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός θ' αποχωρήσει από τον Δικέφαλο και φυσικά έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για τον διάδοχό του. Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ Σταύρος Σουντουλίδης αναφέρθηκε στους Galacticos στις επιλογές που έχουν οι Θεσσαλονικείς για τον πάγκο και ποια είναι τα δεδομένα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σουντουλίδης στους Galacticos