Τέλος εποχής: Μόνο τα τυπικά για το «διαζύγιο» ΠΑΟΚ-Λουτσέσκου!

Προς το φινάλε της συνεργασίας τους οδεύουν Ραζβάν Λουτσέσκου και ΠΑΟΚ, με τα τυπικά να απομένουν για το... διαζύγιο των δύο πλευρών

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, δώδεκα μήνες πριν από τη λήξη του συμβολαίου του. Μετά από διαδοχικές συζητήσεις με τον Ιβάν Σαββίδη, οι δύο πλευρές οδηγούνται σε κοινή απόφαση διαζυγίου, κλείνοντας έναν από τους πιο επιτυχημένους κύκλους στην ιστορία του συλλόγου.

Έπειτα από πέντε χρόνια στη δεύτερη θητεία του και σχεδόν επτά συνολικά στον πάγκο του Δικεφάλου, ο 57χρονος Ρουμάνος αποχωρεί από την Τούμπα ως ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Οι συζητήσεις των τελευταίων ημερών με τον Ιβάν Σαββίδη κατέληξαν σε συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών, παρότι το συμβόλαιο του Ρουμάνου τεχνικού είχε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Λουτσέσκου φεύγει έχοντας αφήσει ένα τεράστιο αποτύπωμα στον σύλλογο. Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ελλάδας, το ένα αήττητο τη σεζόν 2018-19, δύο Κύπελλα Ελλάδας, οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε ιστορικές ευρωπαϊκές βραδιές και συνέδεσε το όνομά του με την πιο επιτυχημένη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας του κλαμπ, που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Ιβάν Σαββίδη.

Πέρα όμως από τους τίτλους, ο Ρουμάνος τεχνικός κατάφερε να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, τη Θεσσαλονίκη και συνολικά τον οργανισμό. Μια σχέση που πολλές φορές ξεπέρασε τα όρια μιας επαγγελματικής συνεργασίας.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, είχε γίνει σαφές ότι οι δύο πλευρές δυσκολεύονταν να βρουν κοινό βηματισμό για την επόμενη μέρα. Οι αλλαγές που δρομολογούνται σε διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο, η διαφορετική προσέγγιση γύρω από το αγωνιστικό πρότζεκτ, η αποτυχημένη περσινή σεζόν και η συνολική αναδιάρθρωση που βρίσκεται σε εξέλιξη οδήγησαν τελικά στην απόφαση να κλείσει ο κύκλος της συνεργασίας.

Για τον ΠΑΟΚ ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, με την τοποθέτηση νέου CEO, την ενεργή παρουσία του Λέο Μάτος και του Αντρέ Βιεϊρίνια σε κομβικούς ρόλους, αλλά και την επιτάχυνση των έργων για το νέο προπονητικό κέντρο και τη Νέα Τούμπα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αλλαγή προπονητή αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη απόφαση της νέας εποχής. Η επόμενη κίνηση του ΠΑΟΚ αφορά πλέον τον άνθρωπο που θα αναλάβει να διαδεχθεί τον Λουτσέσκου και να οδηγήσει τον Δικέφαλο στη νέα πραγματικότητα που σχεδιάζει ο ιδιοκτήτης του συλλόγου.