Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για την επιλογή του προπονητή που θα διαδεχθεί τον Ραζβάν Λουτσέσκου, με μια επιλογή από την ιβηρική χερσόνησο και το όνομα του Μαρίνο Πούσιτς να έχει έρχεται στην επικαιρότητα.

Η αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι αργά το βράδυ, φέρνει τον ΠΑΟΚ μπροστά στη σημαντικότερη ίσως απόφαση του καλοκαιριού. Η επιλογή του ανθρώπου που θα αναλάβει να οδηγήσει την ομάδα στη νέα εποχή.

Οι διαδικασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και ο Ιβάν Σαββίδης έχει αναλάβει προσωπικά το ζήτημα της τεχνικής ηγεσίας, σε συνεργασία με τα στελέχη που συμμετέχουν στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Το όνομα του Μαρίνο Πούσιτς βρίσκεται πράγματι ανάμεσα στις περιπτώσεις που έχουν αξιολογηθεί σοβαρά. Ο 54χρονος τεχνικός έμεινε ελεύθερος πριν από δύο ημέρες, καθώς στις 13 Ιουνίου η Αλ Τζαζίρα ανακοίνωσε επίσημα την ολοκλήρωση της συνεργασίας της τόσο με τον ίδιο όσο και με το επιτελείο του.

Η περίπτωσή του παρουσιάζει αρκετά στοιχεία που ταιριάζουν στη φιλοσοφία του νέου οργανωτικού μοντέλου που επιχειρεί να χτίσει ο ΠΑΟΚ. Πρόκειται για έναν προπονητή με έντονες επιρροές από το ολλανδικό ποδόσφαιρο, εμπειρίες πρωταθλητισμού με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και παραστάσεις από υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, δεν είναι η μοναδική κατεύθυνση που εξετάζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη λίστα υπάρχει και νεαρός προπονητής από την Ιβηρική Χερσόνησο, με διαφορετικό προφίλ και διαφορετική ποδοσφαιρική προσέγγιση. Μια επιλογή που συνδέεται περισσότερο με τη νέα γενιά των Πορτογάλων τεχνικών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει παρουσία στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει διατεθειμένος να καθυστερήσει. Με την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας να πλησιάζει και την προετοιμασία στην Ολλανδία να βρίσκεται προ των πυλών, οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σύντομα.