Στον ΠΑΟΚ στρέφουν πλέον όλη την προσοχή τους στην επιλογή του νέου προπονητή, με τους Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια να έχουν κάνει τις σχετικές συζητήσεις και προτάσεις

Με το θέμα του Ραζβάν Λουτσέσκου να κλείνει οριστικά το βράδυ της Δευτέρας, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον αποκλειστικά στην επόμενη μέρα και στον άνθρωπο που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ.

Παρά τα όσα γράφονται και ακούγονται τις τελευταίες ώρες, η υπόθεση του νέου προπονητή δεν βρίσκεται ακόμη στην τελική ευθεία της. Αντιθέτως, οι διαδικασίες αξιολόγησης συνεχίζονται και οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί.

Στην επικαιρότητα έχουν ήδη εμφανιστεί τα ονόματα του Μαρίνο Πούσιτς και του Λουίς Κάστρο, δύο περιπτώσεις που πράγματι απασχολούν τον Δικέφαλο, χωρίς ωστόσο να είναι οι μοναδικές που βρίσκονται στο τραπέζι.

Στην πραγματικότητα, πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία έχουν ο Λέο Μάτος και ο Αντρέ Βιεϊρίνια. Οι δύο άνδρες έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της προεργασίας, έχουν αξιολογήσει προπονητικά προφίλ, έχουν πραγματοποιήσει επαφές και συζητήσεις με υποψήφιους τεχνικούς και έχουν ήδη καταθέσει τις εισηγήσεις τους προς τον Ιβάν Σαββίδη.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η αναζήτηση δεν περιορίζεται σε μία μόνο ποδοσφαιρική σχολή. Στη λίστα υπάρχουν διαφορετικά προφίλ προπονητών, τόσο από την κεντρική Ευρώπη όσο και από την Ιβηρική Χερσόνησο, στοιχείο που δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ αναζητά πρώτα τα χαρακτηριστικά που θέλει να έχει ο επόμενος προπονητής και στη συνέχεια το όνομα που θα τα υπηρετήσει.

Το μόνο βέβαιο είναι πως ο χρόνος πιέζει. Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας για τη νέα σεζόν έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου και στον ΠΑΟΚ θέλουν ο νέος προπονητής να βρίσκεται εγκαίρως στη θέση του ώστε να «τρέξει» μαζί με τη διοίκηση τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας.

Οι εισηγήσεις έχουν γίνει, οι επιλογές έχουν αξιολογηθεί και πλέον η τελική απόφαση ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη.