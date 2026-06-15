Μετά τον Λορέντσο Ινσίνιε, οι Ιταλοί γράφουν για τον Βάλτερ Ματσάρι ότι θέλει να πάρει στον Ηρακλή και τον Ματία Ντε Σίλιο.

Ο Βάλτερ Ματσάρι αποτέλεσε μία υπέρβαση από την πλευρά του Ηρακλή μετά την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία και ο ίδιος με τη σειρά του σχεδιάζει το ρόστερ με παίκτες που γνωρίζει αρκετά καλά. Ο Λορέντσο Ινσίνιε είναι ένας από αυτούς αλλά δεν είναι ο μόνος.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Λούκα Τσερσιόνε, ο Ματία Ντε Σίλιο είναι ένας από τους παίκτες που θα ήθελε ο έμπειρος προπονητής στη Θεσσαλονίκη, με τον ίδιο να έχει μείνει ελεύθερος από την παρουσία του στη Γιουβέντους.

Ο 33χρονος ακραίος μπακ μόνο εύκολη περίπτωση δεν θεωρείται για τον «Γηραιό» αλλά είναι ένας παίκτης που ξέρει αρκετά καλά ο Ιταλός κόουτς και από τη στιγμή που είναι ελεύθερος, είναι ανοικτός σε προτάσεις από την Ιταλία και το εξωτερικό.

Ο 40 φορές διεθνής αμυντικός έχει συνολικά 133 παιχνίδια στο ενεργητικό του με τη Μίλαν και άλλα 117 ματς με τη Γιουβέντους ενώ έχει αγωνιστεί τόσο με τη Λιόν όσο και την Έμπολι, έχοντας πανηγυρίσει συνολικά τρία πρωταθλήματα Ιταλίας και δύο κύπελλα.