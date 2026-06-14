O Ανδρέας Παπαμιμίκος απάντησε στα σενάρια περί οικονομικών δυσκολιών στον ΠΑΟΚ, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία για τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία χρονιά.

Θέση απέναντι στη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα γύρω από τα οικονομικά δεδομένα του ΠΑΟΚ πήρε ο Ανδρέας Παπαμιμίκος.

Ο στρατηγικός σύμβουλος και στενός συνεργάτης του Ιβάν Σαββίδη προχώρησε σε ανάρτηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook, στέλνοντας μήνυμα για τη φιλοσοφία και την πορεία των αλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη στον «Δικέφαλο».

«Όραμα. Σχέδιο. Πειθαρχία. Συνέπεια. Εκτέλεση. Αποτέλεσμα. #100+», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, απαντώντας σε φίλο του ΠΑΟΚ που υποστήριξε ότι οι κινήσεις της διοίκησης δείχνουν την ύπαρξη οικονομικού προβλήματος, ο κ. Παπαμιμίκος ήταν κατηγορηματικός, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Προφανώς και δεν ισχύει», ήταν η αρχική του απάντηση, πριν παραθέσει συγκεκριμένα στοιχεία για την τελευταία αγωνιστική περίοδο.

Όπως σημείωσε, ο ΠΑΟΚ λειτούργησε φέτος με το μεγαλύτερο αγωνιστικό μπάτζετ στην ιστορία του συλλόγου, ενώ στάθηκε και στη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη, χαρακτηρίζοντάς την ως την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι για τις μελέτες του νέου προπονητικού κέντρου και της Νέας Τούμπας δαπανώνται εκατομμύρια ευρώ.

«Κατανοώ τις καλοπροαίρετες επιφυλάξεις κάποιων, λόγω των προγενέστερων καθυστερήσεων στην πρόοδο των έργων, αλλά πλέον προχωράμε με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε ανακοινώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Παπαμιμίκος έκανε ειδική αναφορά και στη στήριξη προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ, σημειώνοντας ότι μόνο την τελευταία χρονιά έχουν δοθεί περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια ευρώ στον Ερασιτέχνη.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, υπογράμμισε πως δεν χρειάζεται να γίνει αναφορά στο σύνολο της προσφοράς του Ιβάν Σαββίδη από το 2012 μέχρι σήμερα, κάνοντας λόγο για συγκεκριμένα κέντρα που επιχειρούν να δημιουργήσουν διαφορετική εικόνα γύρω από την οικονομική κατάσταση του συλλόγου.

«Δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε όλη την περίοδο από τότε που ανέλαβε ο κ. Σαββίδης γιατί ξέρουν πολύ καλά όλοι τι έχει προσφέρει. Αυτή είναι η αλήθεια απέναντι στη σπέκουλα κάποιων συγκεκριμένων κέντρων που έχουν αναλάβει αυτή την εργολαβία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συμπλήρωσε: «Στις 28 Απριλίου παρουσιάσαμε ένα πολύ συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο για το Επόμενο Κεφάλαιο, που πολλοί πίστευαν και άλλοι ήθελαν να πιστεύουν ότι δεν θα εφαρμόσουμε. Αυτό το σχέδιο ξεδιπλώνεται και υλοποιείται, βήμα-βήμα. Μέχρι τέλους. Με πράξεις και με επίσημες ανακοινώσεις».