Το ταξίδι του τροπαίου του φετινού πρωταθλήματος, που κατέκτησε η ΑΕΚ, ξεκινάει τη Δευτέρα (15/06) από την πλατεία του Αετού.

Η ΑΕΚ ενημέρωσε πως ξεκινάει σήμερα το ταξίδι της κούπας του πρωταθλήματος που κατέκτησε φέτος η ομάδα, το οποίο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μακρύ, αφού θα φτάσει μέχρι και την Κωνσταντινούπολη.

Η πρώτη στάση είναι αυτή τη Δευτέρα και τη Τρίτη, που θα βρίσκεται στο σπίτι της «Ένωσης», στην πλατεία του Αετού από τις 17:00 μέχρι και τις 22:00 για να μπορέσουν οι φίλαθλοι της ομάδας να έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί του.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ

Το τρόπαιο του πρωταθλήματος της σεζόν 2025-26 που κατέκτησε η ΑΕΚ, θα ταξιδεύσει σε όλη τη χώρα αυτό το καλοκαίρι. Αφετηρία του ταξιδιού αυτού θα είναι η έδρα της ομάδας μας, η Νέα Φιλαδέλφεια.

Σήμερα και αύριο (Δευτέρα 15 και Τρίτη 16 Ιουνίου) από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το ιστορικό Τρόπαιο θα εκτίθεται στην Πλατεία του Αετού στην "Αγιά Σοφιά" ALLWYN Arena και οι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να το δουν και να φωτογραφηθούν μαζί του.