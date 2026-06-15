Ο Γιώργος Τσακίρης θυμάται τα αρνητικά... αφιερώματα στον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ επειδή στη φιέστα πρωταθλήματος μίλησε περισσότερο απ' όσο ήθελαν κάποιοι και συγκρίνει αντιδράσεις...

Οφείλω να ξεκινήσω υπενθυμίζοντας σε όλους πως και στον προφορικό και τον γραπτό μου λόγο είχα επισημάνει με την ολοκλήρωση της φιέστας της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ότι δεν χρειαζόταν να υπάρξει εκείνη τη μέρα αυτή η ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου. Κυρίως διότι ο κόσμος του Δικέφαλου είχε κουραστεί από την υπέροχη ολοήμερη (βασικά 2ημερη) γιορτή για την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή και θα μπορούσε να πει όσα σημαντικά είχε αναφέρει στην ομιλία του τις επόμενες μέρες σε ένα ραντεβού του με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Ωστόσο τότε είχε προκύψει μια αισχρή επίθεση από τα ελεγχόμενα και απόλυτα κατευθυνόμενα Μέσα απέναντι στον ιδιοκτήτη της Ένωσης δίχως λόγο και αιτία. Τους πείραξε επειδή τους κέρδισε και το αντιλαμβάνομαι, αλλά να γίνονταν αναφορές σε δελτία ειδήσεων έως και στο τελευταίο site που μπορεί να μπει κανείς για να ενημερωθεί, δεν το περίμενα ούτε εγώ, ούτε κανείς. Τοποθετήθηκαν επί του θέματος και υποτίθεται σοβαροί δήθεν αντικειμενικοί αρθρογράφοι, προκειμένου να κουνήσουν το δαχτυλάκι τους, όπως τους ζητήθηκε (όχι σε όλους) να πράξουν...

Δεν ήταν της ώρας σίγουρα η φιέστα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ στη δική μου λογική και αισθητική, αλλά όσα είπε ο Ηλιόπουλος ήταν το the point σε κοινωνικό επίπεδο, όπως και κυρίως η αναφορά του στα ΜΜΕ και στο τρόπο που αυτά λειτουργούν. Τόση εμπάθεια, τόσο μένος, τόση κακία που δικαιολογείται μόνο επειδή τους ...γλέντησε στο χορτάρι, δίχως πλάγια μέσα, χωρίς να επιδιώκει να έχει συμμετοχή στο παρασκήνιο, αλλά με σωστή οργάνωση, δουλειά και αποτέλεσμα. Αντιλαμβάνομαι (και όλοι προφανώς) ότι δεν χωνεύεται εύκολα να χάσεις και εύκολα την κούπα από κάποιον που επί δυο χρόνια θεωρείς ότι τον έχεις και προσπαθείς μέσω της δύναμης σου στα Μέσα να τον αποδομήσεις. Ωστόσο έχει και η εμπάθεια τα όριά της, ή τουλάχιστον θα έπρεπε, μιας και σε αντίστοιχες και χειρότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει ούτε κιχ για όσα συμβαίνουν στο χώρο του αθλητισμού και δη του ομαδικού και του μπάσκετ όπου έγιναν τα ΑΙΣΧΗ σε Final 4 Ευρωλίγκας και πρωτάθλημα αλλά εκεί ΚΙΧ...

Οπότε: ο Ηλιόπουλος σας πείραξε τότε ε; Η ομιλία του ε; Βρε ουστ! Υποκριτική αν μη τι άλλο η συμπεριφορά όταν όσα ειπώθηκαν, αλλά κυρίως συνέβησαν στις παραπάνω διοργανώσεις που ανέφερα του μπάσκετ, με περιστατικά μάλιστα ωμής βίας, μεταξύ παραγόντων έως και αθλητών, δεν άγγιξαν καμία ευαίσθητη ψυχούλα να τα σχολιάσει. Έχει περάσει καιρός από το final 4 και 48 ώρες από το πρωτάθλημα της Basket League και ακόμη κανένα από τα Μέσα που είχαν αφιερώσει λεπτά ολόκληρα στις ειδήσεις τους αλλά και άρθρα ατελείωτα στα κανάλια τους δεν έχουν αναφέρει απολύτως τίποτα σε επίπεδο σχολιασμού και κριτικής. Αυτοί οι τύποι έχουν το θράσος να κουνάνε το δάχτυλο και κάποιοι-κάποιες στα θέματα τα πολιτικά να θέλουν να περνάνε την εικόνα "εμείς τα βάζουμε με όλους και δη την κυβέρνηση", στο μεταξύ διαβάζουμε και ότι μας δώσουν αν αυτό επιβάλλει η εκάστοτε ιδιοκτησία!

Ήταν πρόβλημα τα λόγια του Μάριου Ηλιόπουλου για τα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα όλων των ανθρώπων αλλά δεν είναι πρόβλημα η τοξικότητα που προκαλείται από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές εντός και εκτός γηπέδων. Η βία που οι ίδιοι επιδιώκουν και τελικά μεταφέρεται και στο αγωνιστικό και όχι μόνο... Σε αυτή τη χώρα ζούμε με τα συγκεκριμένα εξαρτημένα ΜΜΕ που σε καθημερινή βάση σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων και όχι η πραγματικότητα. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική προφανώς και ούτε φυσικά τα βάζω με τον κόσμο των αντιπάλων ομάδων, γνωρίζω καλά τι σημασία της αντιπαλότητας, της έχθρας και της κόντρας, γι' αυτό αναφέρω μόνο τα Μέσα και όχι όλα φυσικά, εκείνα που είναι απόλυτα ελεγχόμενα.

Συνιστά υποχρέωση όλων μας να μη τα προσπερνάμε αυτά, να τα θυμίζουμε, να τα αναδεικνύουμε προκειμένου να αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος πώς παίζεται το παιχνίδι... Τίποτα δεν γίνεται, δυστυχώς βέβαια, χωρίς στόχο και επιδίωξη σε τούτο το τόπο, μα τίποτα και ειδικά όταν βλέπουμε κάτι συντονισμένο και οργανωμένο μέσω συγκεκριμένων, ελεγχόμενων ΜΜΕ. Όπως ακριβώς είχε γίνει τότε με την ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου στην φιέστα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ τη στιγμή που και για την απόφαση για το ταξίδι του τροπαίου που αξιώσει Ενωσίτες απ' όλη τη χώρα να γίνει, βρίσκουν χώρο και τρόπο να το απαξιώσουν και να το αναδείξουν με σκωπτικό τρόπο. Να ξέρουν ότι μέσω αυτής της επιλογής τους αναδεικνύουν πόσο τους έχει ενοχλήσει η κατάκτηση του τίτλου από τον Δικέφαλο και τίποτα άλλο!

*** Από την όλη διαδικασία της εκδήλωσης για το ταξίδι του τροπαίου του πρωταθλήματος στην Ελλάδα και όχι μόνο ξεχώρισε η ημερομηνία που θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη και μπράβο στην ΑΕΚ που το στέλνει στην γενέτειρά της...