Η Μάλαγα διατήρησε τη Λας Πάλμας στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας και ξεκινάει το μεταγραφικό κομμάτι για τον 22χρονο στόπερ Μίκα Μάρμολ που θέλει και ο Ολυμπιακός.

Αν και το... πίστεψε, η Λας Πάλμας δεν κατάφερε να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα (0-1) και με την ισοπαλία στην έδρα της Μάλαγα (1-1) παρέμεινε στην δεύτερη κατηγορία, χάνοντας το... τρένο της ανόδου στα μεγάλα σαλόνια της Ισπανίας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα «θέλω» της ισπανικής ομάδας στη μεταγραφική περίοδο, να διαφοροποιούνται και αυτό επηρεάζει έμμεσα και την περίπτωση του Μίκα Μάρμολ.

Ο 22χρονος στόπερ έχει συνδεθεί με τον Ολυμπιακό, ο οποίος παρακολουθεί την περίπτωση του και έχει κάνει την έρευνα του γύρω από τον αριστεροπόδαρο αμυντικό, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 38 συμμετοχές, 3 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, εκτοξεύοντας την αξία του.

Με το πρωτάθλημα να έχει ολοκληρωθεί, η μεταγραφική κινητικότητα ξεκινά τώρα τόσο για τον ισπανικό σύλλογο όσο και για τον Ισπανό στόπερ που θα μελετήσει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του.