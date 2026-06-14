Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ρουμανία, ο Ραζβάν Λουτσέσκου ενημέρωσε τον Ιβάν Σαββίδη πως δεν θέλει να φύγει.

Η ρουμανική ιστοσελίδα «TRUmedia» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, ο τεχνικός του «δικεφάλου του βορρά» είχε επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, Ιβάν Σαββίδη την Παρασκευή (12/06) και διατράνωσε την επιθυμία του να παραμείνει στην ομάδα μέχρι το τέλος του συμβολαίου το καλοκαίρι του 2027.

Τώρα το μέλλον της συνεργασίας των δύο πλευρών εναπόκειται στην απόφαση που θα πάρει ο μεγαλομέτοχος των ασπρόμαυρων».

Ο 57χρονος τεχνικός έχει συμπληρώσει 350 ματς στον πάγκο του ΠΑΟΚ στις δύο θητείες που έχει κάνει στην ομάδα (2017-2019 και 2021-).