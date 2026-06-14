Συμπεράσματα για ΠΑΟΚ και Σαββίδη ο,τι και αν γίνει με Λουτσέσκου….

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει και αναλύει μερικά από τα δεδομένα στον ΠΑΟΚ, όσο ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή.

Στις 14 Ιουνίου το θέμα προπονητή «καίει» τον ΠΑΟΚ. Όσο δεν υπάρχει οριστική εξέλιξη, είμαστε υποχρεωμένοι να σταθούμε σε άλλες σταθερές που σχετίζονται με τον Δικέφαλο.

Προσπαθώντας να δώσουμε ένα στίγμα για τον προπονητή, είναι πιθανό να γράφουμε τώρα Κυριακή πρωί για τον ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου και… μέχρι να ανέβει το blog να αλλάζουν όλα έπειτα από μία οριστική εξέλιξη. Μέσα σε μία-δύο ώρες μπορεί να αποφασιστεί το διαζύγιο ή και η μεγάλη έκπληξη… Τόσο… απλή είναι η κατάσταση. Άρα και προς το παρόν, μόνο δύο-τρία στοιχεία για όλο το θέμα Λουτσέσκου με βάση την προσωπική μου κρίση:

Είναι μεγάλος προπονητής, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, αγαπητός για εμάς όπως όλη η Ελλάδα γνωρίζει και αυτό δεν πρόκειται να αλλάζει ποτέ.

Όταν θα φύγει από τον ΠΑΟΚ, όόταν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό πρέπει να γίνει με δόξα και τιμή

Η αγωνιστική αποτυχία των δύο τελευταίων σεζόν τον βαραίνει σε μεγάλο βαθμό

Ο ΠΑΟΚ πρέπει… χθες να ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητή για να αρχίσει και ο σχηματισμός της επόμενης ομάδας

Αυτά προς το παρόν γιατί όλα είναι ανοικτά…

Αφού περιμένουμε τις εξελίξεις στο θέμα προπονητή ας μείνουμε στα άλλα που έχουν ξεκαθαρίσει, προσπαθώντας να βγάλουμε μερικά ασφαλή συμπεράσματα ειδικά σε σχέση με πως ο Ιβάν Σαββίδης αντιμετωπίζει την κατάσταση:

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ αποφάσισε φέτος να τα αλλάξει όλα! Όταν στις 28 Απριλίου έγιναν οι σχετικές εξαγγελίες, ήταν ελάχιστοι εκείνοι που συνειδητοποίησαν τι θα ακολουθήσει. Το σχέδιο για ολική αναδόμηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξελίσσεται και όπως ξαναγράψαμε ο ΠΑΟΚ από τον Ιούνιο και μετά δεν φαίνεται να θυμίζει σε πολλά τον ΠΑΟΚ που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Όσο περνούν οι μέρες τόσο πιο μεγάλη δείχνει η αποφασιστικότητα του Σαββίδη για σαρωτικές αλλαγές:

- Στην ΠΑΕ είχαμε μια μεγάλη εξέλιξη με τον Αγησίλαο Τουμαζάτο, να αναλαμβάνει καθήκοντα CEO και την Μαρία Γκοντσάροβα να παραμένει Α’ αντιπρόεδρος. Κάπως έτσι ανανεώνεται το κλίμα και απ’ ότι φαίνεται αλλάζει η διαδικασία λήψης αποφάσεων με έναν άλλο παράγοντα στην πιο κομβική και ανώτερη θέση! Ποιος μπορούσε να το φανταστεί ότι θα φθάσει μέχρι εκεί;

- Στο αγωνιστικό ο Σαββίδης εμπιστεύθηκε τον Μάτος και τον Βιεϊρίνια. Παρά το ότι είχε να επιλέξει μεταξύ άλλων πιο έμπειρων και μεγάλων σε ηλικία στελεχών, προτίμησε να συνεργαστεί με ανθρώπους γνώριμους στην ΠΑΟΚτσήδικη κοινωνία οι οποίοι όμως έρχονται διψασμένοι με κίνητρο και φρέσκες ιδέες. Αυτό δείχνει να είναι το κυρίαρχο. Βρήκε ποδοσφαιρανθρώπους που νιώθουν από ΠΑΟΚ, αλλά βρίσκονται στο ξεκίνημα μίας νέας πορείας τους. Μεγάλες δόξες του Δικεφάλου που νιώθουν καλά από Τούμπα, άνθρωποι όμως των οποίων τα χαρακτηριστικά και η επιλογή, ίσως να δείχνουν πολλά και για τη συνέχεια. Νέοι άνθρωποι, φρέσκες ιδέες, φιλοδοξία και φυσικά τα πάντα θα κριθούν από τα αποτελέσματα της λειτουργίας σε ένα βάθος χρόνου.

* Παρεμπιπτόντως για το ρόστερ του ΠΑΟΚ μερικές πληροφορίες: Τον Μπιάνκο τον θέλουν και θα επιχειρήσουν να τον πάρουν από τη Φιορεντίνα. Και τον Οζντόεφ για ένα χρόνο και μάλλον θα μείνει. Για τον Γιακουμάκη έδωσαν φέτος δύο εκατομμύρια και το ίδιο επιθυμούν και για το χρόνου. Στα στόπερ ο ΠΑΟΚ χρειάζεται δύο και θα είναι «βαρύ» να φύγει και ο Κεντζιόρα τον οποίο θέλει η Ντιναμό Κιέβου. Έχει πολλά ακόμη ζητήματα ο ΠΑΟΚ που πρέπει να τρέξουν μετά το ξεκαθάρισμα στην υπόθεση προπονητή. Η εξεύρεση παικτών με βάση τις ανάγκες έχει γίνει και θα είναι λάθος να χαθούν οι πρώτοι στόχοι στις συγκεκριμένες θέσεις που ο ΠΑΟΚ πρέπει να ενισχυθεί.

* Μετά ΚΑΙ από το χθεσινό επεισόδιο Τζόουνς-Ναν είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις ελληνικές αρχές, φυσικά και τη δικαιοσύνη… Θα δράσουν άμεσα όπως τις προάλλες στον τελικό της Euroleague. Και τώρα που το θυμήθηκα… Μέσα στη χρονιά η ΠΑΕ Άρης κατήγγειλε δημοσίως ότι άλλη ΠΑΕ χρημάτισε τον προπονητή της και γι’ ακόμη μία φορά ΔΕΝ έγινε απολύτως τίποτα!