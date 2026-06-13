ΠΑΟΚ: «Ο Κεντζιόρα επιστρέφει στη Ντιναμό Κιέβου»
Ο Τόμας Κεντζιόρα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν σε Ουκρανία και Πολωνία ετοιμάζεται ν' αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ και να γυρίσει στη Ντιναμό Κιέβου.
Ο 32χρονος (11/6/94) Πολωνός στόπερ βρίσκεται για τέσσερα χρόνια στον Δικέφαλο κι έχει συνολικά 141 αγώνες με 4 γκολ και 3 ασίστ. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 42 συμμετοχές και 1 ασίστ.
Στη Ντιναμό Κιέβου ο Κεντζιόρα έχει κάνει τεράστια καριέρα και στην ομάδα της Ουκρανίας μέτρησε 198 παιχνίδια με 7 γκολ και 20 ασίστ, αγωνιζόμενος κυρίως ως δεξί μπακ.
Αναλυτικά όσα αναφέρουν στην Ουκρανία: «Ο Τόμας Κεντζιόρα επιστρέφει στη Ντινάμο Κιέβου. Η μεταγραφή του 32χρονου μπακ της Πολωνίας στον πρώην σύλλογό του βρίσκεται στα τελικά της στάδια σύμφωνα με το TaToTake (ουκρανικό κανάλι στο youtube). Η Ντιναμό κι ο ΠΑΟΚ έχουν έρθει σε συμφωνία.
Ο παίκτης είναι έτοιμος να επιστρέψει. Αυτό που απομένει είναι να τακτοποιήσει την επιστροφή του με την οικογένειά του».
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