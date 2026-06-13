Ολυμπιακός: 17.000 οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας!
Οι φίλοι του Ολυμπιακού συνεχίζουν με δυναμικό τρόπο να ανανεώνουν τα εισιτήρια διαρκείας τους, φτάνοντας τις 17.000 ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2026-2027)!
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 15/06 στις 15:00 λήγει η 2η περίοδος για αλλαγές θέσεων των περσινών κατόχων, οι οποίοι είχαν από 14 παρουσίες και άνω στα περσινά παιχνίδια των Πειραιωτών.
Μάλιστα, από την Τρίτη 16/06 στις 14:00 ξεκινάει η 3η περίοδος, στην οποία θα ισχύουν οι τιμές του 2ου πίνακα, ενώ παράλληλα θα παύσει και το δικαίωμα ανανέωσης των περσινών κατόχων διαρκείας.
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