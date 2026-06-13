Ολυμπιακός: 17.000 οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας!

Οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας στον Ολυμπιακό συνεχίζονται με φρενήρεις ρυθμούς, φτάνοντας αισίως τις 17.000!

Οι φίλοι του Ολυμπιακού συνεχίζουν με δυναμικό τρόπο να ανανεώνουν τα εισιτήρια διαρκείας τους, φτάνοντας τις 17.000 ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2026-2027)!

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 15/06 στις 15:00 λήγει η 2η περίοδος για αλλαγές θέσεων των περσινών κατόχων, οι οποίοι είχαν από 14 παρουσίες και άνω στα περσινά παιχνίδια των Πειραιωτών.

Μάλιστα, από την Τρίτη 16/06 στις 14:00 ξεκινάει η 3η περίοδος, στην οποία θα ισχύουν οι τιμές του 2ου πίνακα, ενώ παράλληλα θα παύσει και το δικαίωμα ανανέωσης των περσινών κατόχων διαρκείας.