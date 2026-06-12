Παναθηναϊκός: Παρελθόν και οι Ρενάτο Σάντσες, Λαφόν και Ερνάντεθ

Παναθηναϊκός: Παρελθόν και οι Ρενάτο Σάντσες, Λαφόν και Ερνάντεθ

Παναθηναϊκός: Παρελθόν και οι Ρενάτο Σάντσες, Λαφόν και Ερνάντεθ

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Οι αποχωρήσεις στον Παναθηναϊκό συνεχίζονται με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν πως παρελθόν αποτελούν και οι Ρενάτο Σάντσες, Αλμπάν Λαφόν αλλά και ο Ερνάντεθ.

Ημέρα αποχωρήσεων η σημερινή για τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» πριν μπουν δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι, να μειώνουν και το υπάρχον ρόστερ. Παρελθόν από το «τριφύλλι» είναι τέσσερις παίκτες. Αρχικά ανακοινώθηκαν οι αποχωρήσεις των Γιάννη Κώτσιρα και Φιλίπ Τζούρισιτς και στην συνέχεια έγιναν γνωστά ακόμα δύο παίκτες.

Ο λόγος για τον μέσο Ρενάτο Σάντσες και τον τερματοφύλακα, Αλμπάν Λαφόν. Και τους δύο αποχαιρέτησαν οι «πράσινοι» ευχαριστώντας τους για την παρουσία τους στην ομάδα. Με το που θα ολοκληρωθούν οι αποχωρήσεις θα αρχίσουν και οι μεταγραφές παικτών.

Κινήσεις που θα γίνουν μετά και τις εισηγήσεις του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ, με τον Δανό να έχει βάλει στα ραντάρ παίκτες που να μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα να πετύχει τους στόχους του. Τέλος αποτέλεσε και ο Χάβι Ερνάντεθ, του οποίου η αποχώρηση ανακοινώθηκε πιο μετά χρονικά.

Η αναφορά στην αποχώρηση του Σάντσες

 

Η αναφορά στην αποχώρηση Λαφόν

@Photo credits: INTIME
     

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