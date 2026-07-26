Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη σημερινή του προπόνηση στο Κορωπί και συνεχίζει την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάκσι.

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» σήμερα (26/7), ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για την κρίσιμη εντός έδρας ρεβάνς απέναντι στην Πάκσι, η οποία θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη (30/07, 21:30).

Οι «πράσινοι» μπήκαν στο γήπεδο ξεκινώντας το πρόγραμμά τους με προθέρμανση. Στη συνέχεια, το βάρος έπεσε στην τακτική και την τεχνική, με τον προπονητή να δίνει ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, καθώς και ασκήσεις ένας εναντίον ενός αλλά και τρεις εναντίον τριών. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με διπλό σε περιορισμένο χώρο.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα επιστρέψουν ξανά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας το πρωί της Δευτέρας (27/7), συνεχίζοντας τη δουλειά τους εν όψει της ερχόμενης ευρωπαϊκής αναμέτρησης με τους Ούγγρους.