Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Φίλιπ Τζούρισιτς μετά από μία τριετία.

Ένας από τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές των οπαδών του Παναθηναϊκού, ο Φίλιπ Τζούρισιτς αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τους «πρασίνους», αφού ολοκληρώθηκε η συνεργασία τους και δεν υπήρξε ανανέωση, έπειτα από απόφαση του κλαμπ.

Κάπως έτσι ο 34χρονος Σέρβος θα αποχαιρετήσει το «τριφύλλι», τη φανέλα του οποίου φόρεσε για 114 φορές σκοράροντας 20 γκολ, μερικά εξ' αυτών αρκετά σημαντικά. Πρόκειται για έναν παίκτη που τίμησε τη φανέλα της ομάδας κι έφτασε να φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Μαζί της κατέκτησε κι έναν τίτλο, εκείνος του Κυπέλλου Ελλάδος το 2024.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στο δυναμικό του Τριφυλλιού το καλοκαίρι του 2023 και υπήρξε βασικό στέλεχος των Πρασίνων για μια τριετία, όντας μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας του 2024.

Αγωνίστηκε 114 φορές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 20 γκολ, ενώ φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Φίλιπ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!