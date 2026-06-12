Καλογερόπουλος: «Ολυμπιακέ σε ευχαριστώ για όλες τις μαγικές στιγμές»

Ο Έλληνας στόπερ, που θα συνεχίζει την ποδοσφαιρική του διαδρομή στη Γερμανία, ανέβασε ένα συγκινητικό post για τον Ολυμπιακό.

Το μήνυμα του Αλέξη Καλογερόπουλου για τον Ολυμπιακό - αναρτώντας και φωτογραφία του με την φανέλα των Πειραιωτών σε μικρή ηλικία - αφότου οριστικοποιήθηκε ότι συνεχίζει στη Νυρεμβέργη:

Ως ένα παιδί που ζει το όνειρο του στην ομάδα που μεγαλώνοντας αγάπησε ότι και να πω είναι λίγο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΕ μου το μόνο που έχω να πω είναι ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΓΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΧΑΡΙΣΕΣ. ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ.