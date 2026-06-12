Στη γερμανική Νυρεμβέργη θα συνεχίσει τη καριέρα του ο νεαρός αμυντικός του Ολυμπιακού, Αλέξης Καλογερόπουλος.

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος φαίνεται πως βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αναλυτικότερα, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος, ήταν γνωστό, πως δεν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό, ανακοινώθηκε και επίσημα το μεσημέρι της Παρασκευής (12/06) από τη Νυρεμβέργη.

Παρά το γεγονός πως βρισκόταν στα «ραντάρ» της Μόντσα, ο 22χρόνος οπισθοφύλακας αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον γερμανικό σύλλογο, ο οποίος αγωνίζεται στη 2.Bundesliga.

Ο Καλογερόπουλος, μετά από δύο επιτυχημένους δανεισμούς στον Βόλο, επέστρεψε την περασμένη σεζόν στους Πειραιώτες, καταγράφοντας 13 συμμετόχες, πετυχαίνοντας παράλληλα και δύο γκολ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νυρεμβέργης:

«Ένας Έλληνας κεντρικός αμυντικός για τον σύλλογο: Ο Αλέξης Καλογερόπουλος μεταγράφεται από τον Ολυμπιακό, την ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Ελλάδα, στη Νυρεμβέργη.

Ο 21χρονος αμυντικός ανέβηκε στην ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού από την Κ19 και το καλοκαίρι του 2021, σε ηλικία 17 ετών, έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο. Το καλοκαίρι του 2023 εντάχθηκε με δανεισμό για δύο χρόνια στην ελληνική ομάδα πρώτης κατηγορίας, Βόλος, και απέκτησε περαιτέρω εμπειρία σε 63 αγώνες κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών.

Από την περασμένη σεζόν φόρεσε ξανά τη φανέλα του Πειραιά, αγωνίστηκε σε 13 αγώνες και ήταν στην αποστολή σε κάθε αγώνα του UEFA Champions League.

Ο 1,87 μέτρων ύψους κεντρικός αμυντικός έκανε το ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα U21 της Ελλάδας τον Μάρτιο του 2024 και πλέον ηγείται της ομάδας Κ21 ως αρχηγός.

Τώρα ο Καλογερόπουλος ανοίγει το πρώτο του κεφάλαιο στο εξωτερικό και μεταγράφεται στη Νυρεμβέργη της Bundesliga 2.

Αλέξιος Καλογερόπουλος: “Ανυπομονώ για την επόμενη περίοδο μου στην Νυρεμβέργη. Το παρελθόν έχει δείξει ότι οι νέοι παίκτες εξελίσσονται καλά εδώ και μπορούν να ωριμάσουν σε καταξιωμένους επαγγελματίες. Αυτός είναι και ο δικός μου στόχος. Είμαι ήδη ενθουσιασμένος για τους οπαδούς του συλλόγου, καθώς και για τις πρώτες μου εμπειρίες στο εξωτερικό».

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