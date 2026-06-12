Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Δανία, ο Γιάκομπ Νίστρουπ θα φέρει προπονητή τερματοφυλάκων και μάλιστα από την Τσέλσι.

Η δανέζικη ιστοσελίδα «tipsbladet», που έχει αρκετά έγκυρο ρεπορτάζ, ανέφερε σε σημερινό της δημοσίευμα πως ο Γιάκομπ Νίστρουπ βρήκε και προπονητή τερματοφυλάκων για να φέρει στον Παναθηναϊκό.

Ο λόγος για τον 46χρονο Κάσπερ Άνκεργκρεν, ο οποίος εργάζεται στην Τσέλσι και φαίνεται πως θα εγκαταλείψει μία από τις κορυφαίες ομάδες της Premier League προκειμένου να εργαστεί υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα.

Στο παρελθόν έχει ακόμη δουλέψει σε Μπράιτον, Μπρόντμπι και Γουέστ Χαμ.

Όπως σημειώνεται, αυτός αναμένεται να είναι η τελευταία προσθήκη στο τεχνικό επιτελείο που θα φέρει ο Δανός κόουτς στην Ελλάδα το οποίο θα αποτελείται ακόμη από τους Στέφαν Μάντσεν, Μόρτεν Μολκιάερ, Άντερς Στόρσκοφ και Νίκολας Ρουζ Σκούσγκααρντ Πέντερσεν.