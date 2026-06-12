Αθανασίου στους «Galacticos» by Interwetten: «Ο Μπακασέτας και οι άλλοι τέσσερις που δεν υπολογίζονται»

Ο Νίκος Αθανασίου ανέφερε τους πέντε ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο, αλλά δεν υπολογίζονται στον Παναθηναϊκό.

Τα δεδομένα γύρω από την απόφαση του προπονητή του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ να θέσει εκτός ομάδος τον Τάσο Μπακασέτα ανέλυσε ο Νίκος Αθανασίους στους «Galacticos» by Interwetten.

Αφότου εξήγησε πως πρόκειται για μία απόφαση καθαρά του Δανού τεχνικού και ότι οι «πράσινοι» κινήθηκαν με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπό του ως προς το πως του επικοινώνησαν την απόφαση αυτή, μίλησε και για τους άλλους τέσσερις παίκτες, οι οποίοι είναι εκτός ομάδος.

Αυτή ήταν οι Τιν Γεντβάι, Τόνι Βιλένα, Μίλαν Πάντοβιτς και Κάρολ Σφιντέρσκι. Οι δύο πρώτοι έχουν συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με το «τριφύλλι», Σέρβος μέχρι το 2029 ενώ ο Πολωνός στράικερ μέχρι το 2028.